Отключения света

Ключевые моменты:

  • 16 октября в Одессе – плановые работы на электросетях.
  • Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.
  • Плановый ремонт энергооборудования в Киевском районе Одессы продолжается.

До 17 октября ДТЭК Одесские электросети проводит плановый ремонт энергооборудования в Киевском районе Одессы, в связи с чем возможны перебои со светом.

Северный РЭС: адреса отключений на 16 октября

Работы до 17:00-20:00:

  • 1-я Пересыпская, 1/а-6/а
  • Садовая,
  • 28-й Бригады,
  • Авангардная,
  • Ак. Заболотного,
  • Баиса Ярослава,
  • Бардаха, Блажка
    Виталия,
  • Бувалкина Владислава,
  • Большая Садовая,
  • Винниченко Владимира,
  • Высокая,
  • Витрогонова,
  • Глаубермана,
  • Грина,
  • Донецкая,
  • Дорожная,
  • П. Ивахненко,
  • Капитана Кузнецова,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • П. Клепального,
  • Коблиевская,
  • Кошица Александра,
  • Крашевского Юзефа,
  • Леси Украинки,
  • Листень,
  • Летняя,
  • И. Луценко,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Марсельская,
    Металлистов,
  • Мирная,
  • Неждановой,
  • Обрывистая,
  • Озерная,
  • Осенний,
  • Павлодарского,
  • Палия
    Семена,
  • Профессора Коровицкого,
  • Южная, Похилая,
  • Праведников мира,
  • Ак. Сахарова,
  • Светлая,
  • Трусовская,
  • С. Узикова,
  • Украинская,
  • Училищная,
  • Хавкина,
  • Чайкова,
  • Шептицкого,
  • Шполянская,
  • Штилева,
  • Ядова,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная,
  • 1-3й пер. Дунаевского,
  • пер. 1-3й Керченский,
  • пер. 1-й Пересыпский,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Ковыловый,
  • пер. Крыжановский,
  • пер. Одесский,
  • пер. Ионы Атаманского,
  • пер. М. Станишевской,
  • пер. Сумский,
  • пер. Шахтинский,
  • пер. Шебелинский,
  • просп. Князя Владимира Великого,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

