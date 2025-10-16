Ключевые моменты:
- 16 октября в Одессе – плановые работы на электросетях.
- Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.
- Плановый ремонт энергооборудования в Киевском районе Одессы продолжается.
До 17 октября ДТЭК Одесские электросети проводит плановый ремонт энергооборудования в Киевском районе Одессы, в связи с чем возможны перебои со светом.
Северный РЭС: адреса отключений на 16 октября
Работы до 17:00-20:00:
- 1-я Пересыпская, 1/а-6/а
- Садовая,
- 28-й Бригады,
- Авангардная,
- Ак. Заболотного,
- Баиса Ярослава,
- Бардаха, Блажка
Виталия,
- Бувалкина Владислава,
- Большая Садовая,
- Винниченко Владимира,
- Высокая,
- Витрогонова,
- Глаубермана,
- Грина,
- Донецкая,
- Дорожная,
- П. Ивахненко,
- Капитана Кузнецова,
- Керченская,
- Кишиневская,
- П. Клепального,
- Коблиевская,
- Кошица Александра,
- Крашевского Юзефа,
- Леси Украинки,
- Листень,
- Летняя,
- И. Луценко,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Марсельская,
Металлистов,
- Мирная,
- Неждановой,
- Обрывистая,
- Озерная,
- Осенний,
- Павлодарского,
- Палия
Семена,
- Профессора Коровицкого,
- Южная, Похилая,
- Праведников мира,
- Ак. Сахарова,
- Светлая,
- Трусовская,
- С. Узикова,
- Украинская,
- Училищная,
- Хавкина,
- Чайкова,
- Шептицкого,
- Шполянская,
- Штилева,
- Ядова,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная,
- 1-3й пер. Дунаевского,
- пер. 1-3й Керченский,
- пер. 1-й Пересыпский,
- пер. Квантовый,
- пер. Ковыловый,
- пер. Крыжановский,
- пер. Одесский,
- пер. Ионы Атаманского,
- пер. М. Станишевской,
- пер. Сумский,
- пер. Шахтинский,
- пер. Шебелинский,
- просп. Князя Владимира Великого,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
