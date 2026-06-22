Ключевые моменты:

В результате последних российских атак пострадали три гражданских судна, следовавших в Одесскую область.

Для ударов по судам на расстоянии до 500 километров РФ использует беспилотники с технологией меш-сетей (ретрансляции сигнала).

Через порты Большой Одессы и Измаил ежемесячно проходит украинский экспорт и импорт на сумму 3-4 млрд долларов.

Эксперт призывает бизнес и оборонный сектор объединить усилия для создания системы противодроновой ПВО на море.

Как сообщает военнослужащий и военный эксперт, сооснователь Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко на своей странице в Facebook, Россия уже несколько месяцев экспериментирует с различными тактиками и техническими решениями, чтобы выстроить систему поражения гражданских судов у украинских берегов. По его словам, последние удары по трем судам – это серьезный вызов для Украины.

«Посланы сигналы, что окно через Черное море, прорубленное в 2023 году усилиями Сил обороны Украины, теперь снова может закрыться. Россия стремится восстановить морскую блокаду Украины. Теперь ей для этого не нужен остров Змеиный. Развитие дроновых технологий позволяет наносить точечные удары по уязвимым местам гражданских судов, которые направляются в наши порты», – отмечает Игорь Луценко.

Эксперт объясняет, что использование технологии меш-сетей, когда один или несколько дронов выступают ретрансляторами сигнала, позволяет управлять беспилотником на расстоянии до 500 километров. В итоге даже небольшой дрон может нанести огромный ущерб крупному танкеру или контейнеровозу. Если экипажи будут знать, что по капитанскому мостику или топливному резервуару может прилететь БпЛА, этот маршрут рискует стать самым опасным в мире.

При этом под угрозой оказывается ключевой экономический сектор страны, ведь альтернативные пути враг также держит под прицелом.

«Через порты Большой Одессы и через Измаил идет огромный поток импорта и экспорта. Ежемесячно это 3–4 миллиарда долларов. Альтернативные маршруты по суше Россия тоже активно бомбардирует ракетами и «шахедами» – так она выглядит, война на истощение», – подчеркивает военнослужащий.

Единственным выходом из ситуации Луценко считает оперативное технологическое противодействие. По его мнению, у Украины нет другого пути, кроме как выстраивать противодроновую ПВО не только на суше, но и прямо на море. Для этого он призывает крупные корпорации (зернотрейдеров, металлургов) не ждать готовых решений, а объединяться в условный штаб и целенаправленно помогать военным инженерам анализировать трофейное российское оборудование, чтобы защитить морской коридор.

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