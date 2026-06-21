Ключевые моменты:

Защитники неба сбили почти все вражеские БПЛА, атаковавшие Измаильский район.

В селе Матроска зафиксировано попадание в сооружение, в результате чего вспыхнул пожар в частном доме.

Власти строго призывают граждан не приближаться к обломкам дронов.

Последствия ночной атаки дронов на Измаильщину

Об очередном налете БПЛА на Измаильский район сообщила пресс-служба Измаильской районной военной администрации.

Благодаря профессиональной работе украинских подразделений противовоздушной обороны масштабных разрушений удалось избежать — мобильные огневые группы и зенитчики ликвидировали подавляющее большинство «шахедов».

«Выражаем благодарность подразделениям противовоздушной обороны за профессиональную и эффективную работу», — говорится в сообщении.

Тем не менее, зафиксировано одно попадание в частный жилой дом в селе Матроска Сафьяновской громады. Из-за прилета вспыхнул сильный пожар. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали огонь. Никто из местных жителей не пострадал.

Районные власти отдельно обратились к населению с важным призывом касательно безопасности. Жителей Измаильщины просят быть предельно внимательными: в случае обнаружения обломков сбитых беспилотников, неразорвавшихся боеприпасов или любых других подозрительных объектов, к ним категорически запрещено приближаться, прикасаться или пытаться перемещать самостоятельно.

Обо всех таких находках необходимо немедленно сообщать на линии ГСЧС или Национальной полиции.

Напомним, 19 июня Россия нанесла удар по бензовозам в Одесской области. В результате атаки загорелись бензовозы и газовоз. Погиб один человек, еще четверо пострадали.