Ключевые моменты:

В Крыму вводятся экстренные ограничения из-за ситуации на полуострове.

22-23 июня топливо не будут продавать населению, заправлять только спецтранспорт.

Общественный транспорт будет работать с 05.30 до 21.00.

Работу паромов полностью остановят, пассажирские катера останутся на маршрутах.

Все уличные мероприятия в Севастополе отменены в отдельное распоряжение.

Уличное освещение не включают, возможны графики отключения электроэнергии.

Новые правила для жителей Крыма

На временно оккупированном Крымском полуострове объявили о ряде экстренных ограничений, которые начнут действовать в ближайшие дни. Среди основных: отмена массовых мероприятий под открытым небом, изменения в работе транспорта, торговых заведений и автозаправочных станций.

По словам руководителя Севастополя Михаила Развожаева, ограничения связаны с последними событиями на полуострове и необходимостью оперативно изменить логистические процессы.

Добавим, что 22 и 23 июня продажи горючего для населения будут приостановлены. А заправлять в этот период сможет только транспорт экстренных и специальных служб, обеспечивающих функционирование города.

Кроме того, общественный транспорт будет работать по сокращенному графику — с 05:30 до 21:00. Также работу паромов полностью остановят, однако пассажирские катера продолжат перевозку.

К слову, изменится режим работы торговых заведений. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. А заведения общественного питания будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00. Для небольших магазинов, аптек и киосков график будет определяться отдельно.

Кроме того, в городе не будут включать уличное освещение. Власти также не исключают введение графиков отключения электроэнергии из-за возможной перегрузки сетей за пределами Севастополя.

Все уличные мероприятия на территории города с 22 июня отменены в отдельное распоряжение.

Оккупационная администрация призвала жителей отнестись к новым правилам с пониманием, объясняя их необходимостью обеспечения безопасности и стабильной работы городской инфраструктуры.

Напомним, разрушение транспортных путей и ушибы по военной инфраструктуре оккупированного Крыма создают серьезные проблемы для российской армии. По мнению экспертов, это может существенно усложнить ракетные атаки по украинским городам, в частности, Одессе.

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