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В ночь на 22 июня российские дроны атаковали гражданские торговые суда в Черном море.

Повреждены три судна, направлявшихся в порты Одесской области.

Сухогруз под флагом Панамы загорелся после попадания, экипаж был эвакуирован.

В результате атаки погиб член экипажа — гражданин Египта.

Пожар на борту и погибший моряк

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, этой ночью враг атаковал ударными беспилотниками гражданское судоходство в Черном море. В результате ударов пострадали три торговых судна, направлявшихся в порты Одесщины.

Добавим, что один из ударов был по сухогрузу под флагом Панамы. В результате на судне возник пожар, экипаж пришлось эвакуировать, ведь сухогруз находится на якоре. К сожалению, в результате этой атаки погиб член экипажа – повар, гражданин Египта.

Кипер сообщил, что также враг атаковал еще два гражданских судна: под флагами Палау и Белиза. Прошло без пострадавших, а суда сохранили мореходное состояние.

Напомним, РФ вечером 21 июня нанесла удар баллистической ракетой «Искандер» по сельскохозяйственному предприятию в Одесской области. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения.