Ключевые моменты:
- В ночь на 22 июня российские дроны атаковали гражданские торговые суда в Черном море.
- Повреждены три судна, направлявшихся в порты Одесской области.
- Сухогруз под флагом Панамы загорелся после попадания, экипаж был эвакуирован.
- В результате атаки погиб член экипажа — гражданин Египта.
Пожар на борту и погибший моряк
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, этой ночью враг атаковал ударными беспилотниками гражданское судоходство в Черном море. В результате ударов пострадали три торговых судна, направлявшихся в порты Одесщины.
Добавим, что один из ударов был по сухогрузу под флагом Панамы. В результате на судне возник пожар, экипаж пришлось эвакуировать, ведь сухогруз находится на якоре. К сожалению, в результате этой атаки погиб член экипажа – повар, гражданин Египта.
Кипер сообщил, что также враг атаковал еще два гражданских судна: под флагами Палау и Белиза. Прошло без пострадавших, а суда сохранили мореходное состояние.
Напомним, РФ вечером 21 июня нанесла удар баллистической ракетой «Искандер» по сельскохозяйственному предприятию в Одесской области. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения.