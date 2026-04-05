Ключевые моменты:

Из-за ночной атаки в Хаджибейском районе Одессы пострадали 70 квартир в четырех домах.

Городской оперативный штаб принял 77 заявлений от владельцев поврежденного жилья на выплату компенсаций.

Специалисты уже закрыли 130 разбитых оконных и балконных блоков, чтобы защитить помещения от ветра.

Коммунальные службы вывезли с места происшествия 8 самосвалов строительного мусора, полностью расчистив территорию.

По данным Одесской городской военной администрации, по состоянию на 12:00 5 апреля, в Хаджибейском районе полностью завершили уборку территории после ночной атаки «шахедов». Специалисты КП «Городские дороги» работали в усиленном режиме и вывезли восемь самосвалов строительного мусора.

На месте продолжает работу городской оперативный штаб. Специалисты уже приняли 77 заявлений от владельцев пострадавшего жилья для оформления материальной помощи и участия в программе «єВідновлення».

Как сообщалось, атака российских ударных дронов на Одессу в ночь на воскресенье, 5 апреля 2026 года, привела к серьезным разрушениям в Хаджибейском районе города. Пострадали ряд жилых домов, выбито сотни окон.

В результате атаки пострадали три человека – члены одной семьи. А информация о гибели домашнего питомца, к счастью, не подтвердилась.

«Пострадала семья: отец, муж и ребенок, 15 лет. Взрывной волной задело женщину, получается, у нее поранена спина и лицо. Девочка очень сильно испугалась, ребенок сейчас находится у бабушки. И очень испугалась кошка, забилась, но, слава богам, выжила. Ее очень долго искали», – пишет один из местных Телеграм-каналов.

Ранее в Одессе выросло число жертв атаки 28 марта: в больнице умер еще один пострадавший.