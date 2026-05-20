Ключевые моменты:

Россия выпустила по Украине 154 ударных дрона, 131 из них сбили силы ПВО.

В Днепре из-за атаки погибли два человека, еще шестеро ранены.

Россия в пятый раз за четыре года пытается договориться с Китаем о строительстве «Силы Сибири-2».

Германия надеется, что Си Цзиньпин во время встречи призовет Путина прекратить войну против Украины.

Почему Россия так заинтересована в сделке с Китаем

20 мая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Одной из главных тем встречи стало строительство газопровода «Сила Сибири-2», который Россия пытается продвинуть уже несколько лет. Проект предусматривает поставки до 50 млрд кубометров газа в год из России в Китай через Монголию. В Кремле заявили, что во время визита Путина могут подписать около 40 соглашений.

По данным СМИ, Кремль надеется, что напряженность на Ближнем Востоке и проблемы с поставками через Ормузский пролив заставят Китай активнее искать новые источники газа и нефти.

Для России проект «Сила Сибири-2» стал одним из ключевых экономических проектов последних лет. В Москве рассчитывают не только компенсировать потерю европейских покупателей, но и усилить энергетическое сотрудничество с Китаем.

Одной из самых острых тем стала война в Украине, которая длится уже более четырех лет. Си Цзиньпин призвал к «быстрому завершению» мировых конфликтов, отметив, что ситуация в мире сейчас слишком нестабильна и это вредит международной торговле.

Лидеры подтвердили, что намерены и дальше укреплять свое партнерство «без границ», чтобы противостоять тому, что Пекин называет «гегемонией США».

На прошлой неделе Китай посетил президент США Дональд Трамп. После визита американский лидер подтвердил, что, среди прочего, обсуждал с Си войну России против Украины, однако содержательных заявлений по поводу перспектив прекращения этой войны ни одна из сторон не делала.

Мерц надеется, что Си повлияет на Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на разговор Си Цзиньпина с Владимиром Путиным о войне против Украины.

По словам Мерца, Китай мог бы призвать Кремль прекратить войну, которую, как считает канцлер, Россия не сможет выиграть.

При этом немецкий лидер отметил, что не ожидает серьезных изменений в отношениях между Москвой и Пекином, несмотря на международное давление и экономические проблемы России.

Атака дронов и ракет по Украине 20 мая

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на среду российские войска атаковали Украину 154 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 131 дрон.

При этом зафиксированы попадания баллистической ракеты и 23 беспилотников на 20 различных локациях по стране.

Одним из объектов атаки стала инфраструктура группы «Нафтогаз» в Черниговской области. В компании сообщили, что российские удары по их объектам продолжаются уже четвертые сутки подряд.

В результате ракетной атаки повреждено оборудование. Подробности о масштабах разрушений пока не раскрывают.

Тяжелые последствия атаки зафиксировали в Днепре. По словам главы областной военной администрации Александра Ганжи, в результате ночного удара погибли два человека.

Еще шесть человек получили ранения, пятерых из них госпитализировали.

Ранее в ОВА сообщали, что российские войска попали по складам с продуктами питания. После удара на объектах начались пожары.

Ситуация на фронте: более 250 боестолкновений за сутки

За последние сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений.

Одним из самых напряженных остается Покровское направление. Там украинские военные отбили 43 штурма в районах Покровска, Родинского, Котлино, Новопавловки и других населенных пунктов.

Активные бои продолжаются и на Гуляйпольском направлении, где зафиксировали 23 атаки российских войск.

По данным Генштаба, за сутки Россия потеряла около 920 военных. Также украинские силы уничтожили танки, бронетехнику, артиллерию, системы ПВО и большое количество беспилотников.