Ключевые моменты:

В Одессе после ночной атаки дронов без света остались десятки тысяч семей.

Под удар попал один из энергообъектов ДТЭК.

Во время атаки также разрушен жилой дом, повреждены склады и парк.

Масштабное отключение света в Одессе после атаки дронов

В ночь на 20 мая во время российской атаки на Одессу удар дронов попал один из энергетических объектов компании ДТЭК «Одесские электросети».

Из-за повреждений десятки тысяч жителей города остались без электроснабжения. Утром энергетикам удалось частично вернуть свет части потребителей с помощью резервных источников питания.

Сейчас аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия удара. В компании говорят, что работают с учётом ситуации безопасности и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех районах.

Что ещё пострадало во время ночной атаки на Одессу

Этой ночью Одессу массированно атаковали ударными беспилотниками. Под обстрел попали объекты критической и гражданской инфраструктуры. В результате атаки пострадал 59-летний мужчина.

Один одноэтажный жилой дом был полностью разрушен после попадания дрона. Также повреждены складские помещения, в том числе склад с посудой.

Кроме того, обломки беспилотников упали на территории жилых комплексов и городского парка. После падения обломков в парковой зоне вспыхнул пожар.