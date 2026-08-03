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Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесской области.

Под атакой оказались объекты транспортной инфраструктуры и гражданские суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона.

В результате обстрела пострадали 10 человек, четверо госпитализированы, один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Повреждены здание объекта транспортной инфраструктуры, 13 легковых автомобилей и два автобуса, возник пожар.

За первые дни августа Россия уже совершила пять атак на морские порты и три удара по гражданским судам в украинских портах.

Одесская область снова под огнем

Российские войска вновь нанесли комбинированный удар по Одесской области, применив ракеты и беспилотники. Под обстрел попали объекты транспортной инфраструктуры, а также гражданские суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона.

По информации Администрации морских портов Украины, под удар попали суда гражданского флота, которые из-за ранее полученных повреждений находились у причалов или на якорных стоянках. В момент атаки они не выполняли грузовые операции, однако это не остановило противника. В АМПУ подчеркивают, что такие удары создают дополнительную угрозу для безопасности гражданского судоходства и стабильной работы украинских морских портов.

В результате атаки на одном из объектов транспортной инфраструктуры возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако здание получило повреждения. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены 13 легковых автомобилей и два автобуса.

По официальной информации, ранения получили десять человек: четыре женщины в возрасте от 53 до 66 лет и шестеро мужчин в возрасте от 29 до 62 лет. Шестерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, еще четверых госпитализировали. Один 55-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, остальные госпитализированные — в состоянии средней тяжести.

Добавим, что к ликвидации последствий атаки были привлечены 41 спасатель и девять единиц техники ГСЧС. После ликвидации пожара специалисты продолжили аварийно-восстановительные работы.

По данным Администрации морских портов Украины, интенсивность атак на портовую инфраструктуру продолжает расти. Только за первые дни августа зафиксировано пять ударов по объектам морских портов, три атаки на гражданские суда, находившиеся в портах, а также два удара по судам в Украинском морском коридоре.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 17.20 стало известно о 13 раненых.

Напомним, в течение июля российские войска совершили 67 атак по объектам портовой инфраструктуры, 35 ударов по гражданским судам в портах и 22 атаки по судам, находившимся в Украинском морском коридоре.

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