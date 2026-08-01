Ключевые моменты:
- В Подольском районе Одесской области в результате атаки российских БпЛА пострадали двое детей — 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.
- Обоих госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу.
- Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика — как средней степени тяжести.
Врачи борются за жизнь 12-летней девочки
По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в Подольском районе в результате атаки вражеских БпЛА пострадали двое малолетних детей: 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.
Обоих детей доставили в областную детскую больницу с осколочными ранениями. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика — как средней степени тяжести. Сейчас медики борются за их здоровье и оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, российские войска также атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара пострадали три человека. На месте развернули оперативный штаб для оказания помощи жителям дома.