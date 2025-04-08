Подробностями своих рабочих отношений с мэром Одессы Кипер поделился в беседе с Дмитрием Гордоном.

По словам Олега Кипера, они с мэром поддерживают контакт и общаются даже ночью — после вражеских атак или в критических ситуациях.

Глава ОВА подчеркнул, что с Трухановым у них в основном конструктивное сотрудничество, даже несмотря на разногласия и напряженный ритм.

«Мы много чего общего сделали. Если не понимаем друг друга — у нас находятся силы перезвонить, пообщаться, прийти к тому или иному решению», — отметил Олег Кипер.

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Он также вспомнил моменты, когда встречи с мэром происходили в очень сложных условиях и Геннадий Труханов мог не поздороваться.

«Бывало такое, что у него настроения не было, или делал вид, или не заметил, не поздоровался. Но я списываю это на усталость нашу общую и на ночное время», — сказал Кипер.

Он отметил, что сейчас не время для взаимных обвинений, ведь главное — поддержка и совместная работа на благо города и всей страны. По словам Кипера, для него важно сохранять диалог и находить общие решения. А оценку действиям мэра должны давать сами жители Одессы.

«Ну как мы будем с вами давать оценку мэра — мы сейчас в политику залезем. Ему дадут оценку, как и каждому из нас, даст история, дадут наши граждане», — подчеркнул Кипер.

Напомним, из-за отсутствие взаимодействия между одесской территориальной громадой и Одесской областной госадминистрацией Одессу исключили из шведской программы по управлению отходами.