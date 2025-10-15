Ключевые моменты:

Комиссия при Президенте Украины прекратила гражданство Труханова на основании данных Службы безопасности.

СБУ установила, что у мэра Одессы есть действующий загранпаспорт РФ, выданный в 2015 году, и он числится в базе налоговой службы РФ.

Несмотря на попытку отказаться от внутреннего российского паспорта, это не означает автоматического выхода из гражданства России.

У мэра Одессы нашли документы гражданина РФ

Служба безопасности Украины предоставила доказательства, на основании которых мэр Одессы Геннадий Труханов лишён украинского гражданства. Решение об этом приняла комиссия при Президенте Украины, а окончательно утвердил — сам президент, подписав соответствующий указ.

Согласно материалам СБУ, Труханов до сих пор является гражданином России. В распоряжении украинской спецслужбы находятся копии его действующего загранпаспорта РФ, выданного в декабре 2015 года — уже после начала российской агрессии против Украины и оккупации части её территорий. Паспорт был выдан на 10 лет и до сих пор действителен.

Что касается внутреннего паспорта РФ, то, по информации СБУ, в 2017 году представители Труханова через суд добились отмены этого документа в России. Однако в материалах суда указано, что это не лишает человека гражданства РФ, если оно было получено на законных основаниях.

Более того, данные о Труханове до сих пор присутствуют в базе федеральной налоговой службы России, что дополнительно подтверждает его связь с гражданством страны-агрессора.

Таким образом, СБУ подтвердила, что Геннадий Труханов остаётся гражданином РФ — и это стало основанием для прекращения его гражданства Украины.

