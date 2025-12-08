Ключевые моменты:

РФ планирует инсценировать «мирные протесты» в Одессе и других крупных городах.

Для участия могут привлекать женщин, в частности матерей военнослужащих, пленных и пропавших без вести.

Цель — создать эмоциональный резонанс и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию.

Украинцев призывают быть бдительными и не позволить врагу использовать человеческую трагедию.

Об этом сообщил в соцсетях уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По имеющейся информации, вражеские спецслужбы могут готовить серию протестных акций в крупных городах юга и востока — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве.

«РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих — пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс», — сообщает Лубинец.

По словам уполномоченного, Россия планирует использовать эти мероприятия как инструмент дестабилизации внутриполитической ситуации и давления на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне активных консультаций Украины и США по условиям прекращения войны.

«Мы должны четко осознавать: Россия и дальше будет бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!», — добавляет омбудсмен.

