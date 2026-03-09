Ключевые моменты:

В ночь на 9 марта Россия запустила 197 беспилотников и две баллистические ракеты, большинство целей сбила ПВО.

За сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений на разных направлениях.

Украинские военные уничтожили три комплекса «Панцирь-С1», десантный катер и базу дронов «Орион» в оккупированном Крыму.

Атака дронов и ракет по Украине 9 марта

В ночь на 9 марта российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», которые были запущены из временно оккупированного Крыма. Кроме того, противник применил 197 ударных беспилотников разных типов.

По данным украинских военных, системы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 161 беспилотник на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксированы попадания двух ракет и 36 дронов на восьми локациях. Еще в одном месте упали обломки сбитых беспилотников.

Ситуация на фронте: где идут самые тяжелые бои

По информации Генерального штаба ВСУ, за последние сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия зафиксированы на нескольких направлениях:

Константиновское направление — российские войска совершили 19 атак возле Плещеевки, Иванополья, Щербиновки и других населенных пунктов.

Покровское направление — украинские военные остановили 22 штурма в районах Мирнограда, Родинского, Котлино и Удачного.

Гуляйпольское направление — зафиксировано 19 атак противника в районе Мирного и в направлении нескольких населенных пунктов.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-майор Олег Апостол отметил, что одним из факторов успеха украинских операций на юге является соблюдение информационной тишины.

По его словам, преждевременное раскрытие информации о действиях украинских войск может помочь противнику быстрее реагировать и перебрасывать резервы. Если же операции проходят без лишней огласки, у украинских военных есть больше возможностей продвигаться вперед и закреплять успех.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора месяца Силы обороны освободили 400−435 квадратных километров на юге Украины.

Удары ВСУ по объектам России в Крыму

Украинские военные также нанесли удары по военным объектам на территории временно оккупированного Крыма. Операцию провели подразделения Военно-морских сил во взаимодействии с Силами специальных операций.

В результате атак были уничтожены:

три зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1»;

одна мобильная огневая группа противника;

скоростной десантный катер проекта БК-16 в Новоозерном;

база беспилотников «Орион» на аэродроме Кировское.

Кроме того, украинские военные уничтожили четыре станции управления дронами.

По данным украинских военных, за прошедшие сутки Россия потеряла около 750 военнослужащих. Также были уничтожены 1 катер, 10 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем и 4 системы ПВО.