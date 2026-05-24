Ключевые моменты:

Оккупанты снова применили баллистический «Орешник», попав по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

В ходе массированной атаки на Киев пострадали полсотни локаций, среди которых жилые дома, школы и музеи.

Силы ПВО за ночь сбили и подавили рекордные 604 цели из 690 – уничтожены 55 ракет и 549 беспилотников.

Параллельно Силы обороны поразили два корабля РФ в Новороссийске, крупный нефтяной терминал на Тамани и ряд военных складов.

«Орешником» – по гаражам: что говорят аналитики

Российские войска нанесли очередной удар экспериментальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви в Киевской области. Запуск производили с полигона Капустин Яр в Астраханской области, что официально подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат. По данным ГСЧС, результатом применения этого «сверхоружия» стали три сгоревших гражданских гаража.

Эксперты профильного издания Defense Express отмечают, что темпы производства этих ракет, вероятно, выросли: если между первым и вторым пуском прошел почти год, то между вторым и третьим – всего около 4,5 месяца. Однако аналитики ставят под сомнение эффективность «Орешника» в неядерном исполнении. Снаряд снова ударил по случайной гражданской территории, а не по реальной военной цели. Предыдущие удары носили скорее демонстративный характер для психологического давления на украинцев. К слову, экономическая целесообразность пусков выглядит сомнительно: аналитики подсчитали, что стоимость одной такой ракеты эквивалентна примерно 400 годовым бюджетам самого полигона Капустин Яр.

Жестокая атака на Киев: под ударом исторический центр

Главной мишенью комбинированного удара стала столица Украины. Российские пропагандисты традиционно отчитались об атаках на «центры принятия решений», однако на практике пострадали гражданские и культурные объекты. В Киеве под удар попали стадион имени Лобановского, музей «Чернобыль», Национальный художественный музей Украины и церковь на Почтовой площади.

В общей сложности в столице зафиксировали разрушения на 50 локациях. Повреждены многоквартирные и частные дома, торговые центры, школы, админздания и местный рынок. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-за огромной площади пожаров возникла угроза для жизни самих пожарных. Для ликвидации последствий привлекли инженерную, роботизированную и беспилотную технику. В Киев экстренно прибыли дополнительные подразделения ГСЧС из соседних областей. По предварительным данным, в столице погибли три человека.

Последствия вражеских ударов в регионах

От ночной атаки пострадали и другие области Украины. В Черкассах российский беспилотник влетел в жилую девятиэтажку. В результате попадания вспыхнули квартиры с 5-го по 9-й этажи. Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных ударов и ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Травмы получили 11 жителей дома, среди которых двое детей.

На Кировоградщине под ударом дронов-камикадзе оказался Кропивницкий район. В Великовисковской громаде обломками и взрывной волной повреждены 16 частных домов. На территории одного из дворов начался сильный пожар, его уже потушили. К счастью, в этом регионе обошлось без пострадавших.

Рекордные цифры: сколько ракет и дронов сбила ПВО

В ночь на 24 мая радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали абсолютный рекорд воздушных целей – 690 единиц. Враг атаковал одновременно ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также запустил лавину беспилотников.

В небо подняли украинскую авиацию, работали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. В общей сложности защитникам неба удалось уничтожить и подавить 604 цели: 55 ракет и 549 беспилотников.

Среди сбитого арсенала:

11 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400;

44 крылатые ракеты Х-101 / «Искандер-К» / «Калибр»;

549 ударных дронов разных типов (Shahed, «Гербера», «Италмас», «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия»).

Еще 19 российских ракет не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ – места их падения сейчас устанавливают. Всего зафиксированы попадания 16 ракет и 51 дрона на 54 локациях, еще в 23 местах упали обломки сбитых аппаратов.

Реально неадекваты: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем утреннем видеообращении к украинцам сообщил, что в результате этой массированной атаки по всей стране пострадали не менее 83 человек, есть погибшие. Он подчеркнул, что из 90 выпущенных ракет 36 были сложной для перехвата баллистикой, поэтому сбить удалось не все.

«Путин уже и слово «уря» не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. Реально неадекваты. Важно, чтобы это для России не оставалось без последствий. Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни», – заявил президент.

Операции Сил обороны: удары по стратегическим объектам в РФ и Крыму

Пока Украина отражала налет, подразделения Сил обороны реализовали собственные спланированные операции. В течение суток украинские военные нанесли точечные удары по ряду ключевых объектов, которые обеспечивают российскую оккупационную группировку.

Важный успех зафиксирован на военно-морской базе в Новороссийске. Военно-морские силы Украины атаковали и повредили сторожевой корабль ЧФ РФ «Пытливый», а также ракетный катер на воздушной подушке. Точная степень повреждений кораблей сейчас доразведывается.

Кроме того, точными ударами поражены:

Нефтяной причал терминала «Таманьнефтегаз» (Краснодарский край РФ) – поврежден нефтеналивной стендер. Этот объект критически важен для экспортной логистики Кремля и снабжения топливом армии агрессора в Черноморском регионе.

Склады боеприпасов в оккупированном Межгорье (Крым), а также материально-технического обеспечения, горюче-смазочных материалов и боеприпасов в районе Белолуцка (Луганская область).

Пункты управления беспилотниками в Борисовке (Белгородская область), Воскресенке (Донецкая область) и Теткино (Курская область).

Место сосредоточения живой силы россиян в районе населенного пункта Волфино Курской области.

А по данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также обезврежены:

один танк;

четыре боевых бронированных машины;

61 артиллерийская система;

одна реактивная система залпового огня;

два средства ПВО;

семь наземных робототехнических комплексов;

1843 БпЛА;

292 единицы автомобильной;

четыре единицы специальной техники врага.

