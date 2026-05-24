Ключевые моменты:

Среди раненых — трое детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Семерых пострадавших госпитализировали.

Один взрослый находится в тяжелом состоянии, дети — в состоянии средней тяжести.

Ракетный удар по Одесской области: что известно

По информации Одесской областной военной администрации, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры вечером 23 мая. После атаки на месте начали работу спасатели, медики и другие экстренные службы.

Предварительно известно о девяти пострадавших. Среди них — трое детей от 8 до 12 лет. Семь человек доставили в больницы для оказания помощи.

Врачи сообщают, что один из взрослых раненых находится в тяжелом состоянии. Состояние детей оценивается как средней тяжести. Остальным пострадавшим также оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас специалисты продолжают работать на месте удара и выяснять масштаб разрушений. Власти отмечают, что информация о последствиях ракетной атаки еще уточняется.

