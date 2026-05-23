Ключевые моменты:

Украинская разведка вместе с партнерами фиксирует признаки подготовки возможного удара по Украине.

Речь может идти о применении ракет средней дальности, включая «Орешник».

Власти призывают граждан реагировать на воздушные тревоги и пользоваться укрытиями.

Россия готовит атаку «Орешником»: Зеленском призвал украинцев обязательно реагировать на тревоги с 23 мая

23 мая 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получает информацию от разведки и партнеров, включая США и страны Европы, о возможной подготовке нового российского удара.

«Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности, по Киеву, с применением различного вооружения», — сказал Зеленский.

По его словам, среди возможных средств атаки может быть оружие средней дальности, в том числе «Орешник».

Президент призвал украинцев не игнорировать сигналы тревоги:

«Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с сегодняшнего вечера… пожалуйста, берегите жизнь — пользуйтесь укрытиями».

Украина усиливает ПВО и ждет реакции партнеров

Зеленский также заявил, что Украина усиливает систему противовоздушной обороны и будет отвечать на каждый удар.

«Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать совершенно справедливо на каждый российский удар», — отметил он.

Отдельно президент обратился к международным партнерам, подчеркнув, что реакция на подобные угрозы должна быть не постфактум, а заранее.

«Рассчитываем на реакцию мира и что она будет превентивной — нужно давить на Москву, чтобы они не расширяли войну», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что войну необходимо завершать, а приоритетом должна оставаться защита жизни людей.

Напомним, Россия уже использовала «Орешник» против Украины. Впервые такую ракету средней дальности применили во время удара по Днепру в ноябре 2024 года. Позже, 9 января 2026 года, «Орешником» также атаковали Львовскую область.

