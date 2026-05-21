Ключевые моменты:
- Студенты «Одесской политехники» создали систему мониторинга людей в зданиях во время воздушных тревог
- Разработка использует технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для анализа видео в режиме реального времени
- Система мгновенно передает ответственным лицам информацию о людях, которые еще не добрались до укрытия
- Стоимость решения — от 600 до 800 долларов, а разработкой уже заинтересовались ИТ-компании
Украинские университеты все чаще переходят от «теоретического образования» к практическим решениям для страны, живущей в условиях войны. В «Одесской политехнике» это объединили с проектным обучением и студенческими хакатонами, где молодежь работает над реальными вызовами — от безопасности людей во время воздушных тревог до технологий восстановления страны.
Именно в такой среде родилась система мониторинга людей в зданиях во время ракетных атак. Ее создали студенты и преподаватели Института искусственного интеллекта и робототехники НУ «Одесская политехника», а информацию для материала журналистка «Одесской жизни» получила непосредственно от участников команды и руководителя института Михаила Лобачева.
От идеи к «железу»
Обычно преподаватели жалуются на слабую подготовку первокурсников, но эта команда — исключение. Студенты уверены: учиться ради оценки нет смысла, если эти знания не приносят пользы.
Когда враг в очередной раз ударил по портовой инфраструктуре, команда поняла: нужно действовать.
— Мы видели новости о погибших работниках, которые не успели добежать до безопасного места, — рассказывает капитан команды Даниил Шаблий. — И решили, что не можем стоять в стороне.
Студенты проанализировали рынок и выяснили: отдельно камеры существуют, отдельно оповещения о тревоге тоже, а комплексного решения — ноль.
Идея проекта начала формироваться несколько лет назад — на хакатоне, посвященном послевоенному восстановлению страны. Одесситы представили систему мониторинга количества людей в здании во время воздушных тревог.
Как это работает?
Чтобы превратить идею в готовый продукт, студенты объединили усилия:
- Дарья Шаблий проанализировала рынок и существующие аналоги.
- Евгений Жеков (студент третьего курса) научил систему «видеть». Он применил компьютерное зрение — технологию, заставляющую искусственный интеллект анализировать видео так, будто это делает человек.
- Александр Бродецкий взял на себя техническую часть — «железо».
И вот результат — система, которая в режиме реального времени считает людей в здании и мгновенно передает данные ответственным лицам. Если звучит тревога, система сразу «видит», кто остался в коридоре или кабинете.
Доступно и жизненно важно
Стоимость разработки одесских студентов — от 600 до 800 долларов в зависимости от объекта. Это мизерная цена за спасенную жизнь. Их работой уже заинтересовались ИТ-компании.
Секрет такой активности объясняет Михаил Лобачев, директор Института искусственного интеллекта и робототехники НУ «Одесская политехника».
— Мы внедрили проектное обучение. Благодаря этому студенты подключаются к реализации различных идей вместе со старшекурсниками, которые делятся своим опытом. Это очень нравится первокурсникам, потому что здесь есть элементы соревнования, азарт, желание стать лучше. Кроме того, полученные знания воплощаются в конкретные, полезные изобретения. Каждый год количество участников научного хакатона увеличивается.
Студенты Одесской политехники не собираются останавливаться. Большая заинтересованность в работе, отличное понимание друг друга и того, что командой они значительно сильнее, позволили очень быстро решить поставленную задачу. Система создана и имеет потенциал дальнейшего развития. Пока страна восстанавливается, они готовят новые решения. Потому что знают: для победы нужны не только воины, но и умные технологии.
Ранее мы сообщали, что одесские «Технари» разработали новое приложение для защиты от «шахедов» и ракет.
