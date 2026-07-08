атака на Одеську обл

Ключевые моменты:

  • Ночью российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.
  • На юге области повреждены три автозаправочные станции, возникли пожары.
  • Также потерпел удар объект энергетической инфраструктуры, пострадавших нет.

Что известно

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью враг массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины ударными дронами. В результате зафиксированы повреждения трех автозаправочных станций на юге региона. Возникли пожары.

Также враг атаковал объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.

Он добавил, что до 11 выросло количество пострадавших в результате вечерней ракетной атаки по Одессе. Девять человек госпитализированы, состояние одного из них — 48-летнего мужчины, остается тяжелым. Медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, вечером 7 июля российские войска нанесли по Одессе удар баллистической ракетой. По предварительным данным, противник применил ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

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