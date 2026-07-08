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Ночью российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.

На юге области повреждены три автозаправочные станции, возникли пожары.

Также потерпел удар объект энергетической инфраструктуры, пострадавших нет.

Что известно

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью враг массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины ударными дронами. В результате зафиксированы повреждения трех автозаправочных станций на юге региона. Возникли пожары.

Также враг атаковал объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.

Он добавил, что до 11 выросло количество пострадавших в результате вечерней ракетной атаки по Одессе. Девять человек госпитализированы, состояние одного из них — 48-летнего мужчины, остается тяжелым. Медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, вечером 7 июля российские войска нанесли по Одессе удар баллистической ракетой. По предварительным данным, противник применил ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью.