Ключевые моменты:

Открытая онлайн-встреча касательно внедрения профильной школы состоится во вторник, 26 мая 2026 года.

К обсуждению реформы образования приглашают присоединиться как педагогов, так и родительскую общественность Одессы.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация, так как количество мест на онлайн-платформе ограничено.

Будущее одесского образования: зачем нужно обсуждение

Переход на профильное среднее образование – один из ключевых этапов реформы НУШ, который кардинально изменит подход к обучению старшеклассников. Чтобы процесс трансформации учитывал интересы всех сторон, департамент образования организует прямую коммуникацию между профильными специалистами, учителями и родителями. Организаторы подчеркивают, что изменения должны строиться на принципах открытости и совместной ответственности за будущее детей.

Дискуссия будет проходить исключительно в онлайн-формате, что позволит всем желающим высказать свое мнение и задать волнующие вопросы.

Как принять участие в онлайн-встрече

Обсуждение начнется во вторник, 26 мая 2026 года, в 14:00.

Поскольку технические возможности платформы для онлайн-вещания имеют ограничения по количеству одновременных участников, для подключения к эфиру обязательна предварительная запись. Чтобы забронировать место, необходимо заполнить короткую регистрационную форму по ссылке:

