Ключевые моменты:

Более 10 тысяч девятиклассников получат свидетельства о базовом среднем образовании.

Школы Одессы выпустят свыше 6 тысяч одиннадцатиклассников.

В июне ученики смогут приходить в школы на консультации и дополнительные занятия.

Когда в Одессе пройдет последний звонок

Как сообщила руководительница городского департамента образования и науки Юлия Филлер, учебный год в одесских школах завершится 29 мая.

По ее словам, несмотря на условия военного положения, образовательный процесс удалось провести вовремя и без переноса сроков.

В этом году документы об окончании базовой средней школы получат более 10 тысяч учеников девятых классов. Еще более 6 тысяч выпускников заканчивают 11 класс и готовятся к следующему этапу обучения или работы.

Как в Одессе будут проводить последние звонки

Формат школьных праздников будет зависеть от мер безопасности и возможностей конкретных учебных заведений.

В департаменте образования пояснили, что проведение последних звонков напрямую связано с наличием укрытий и их вместимостью. Поэтому каждая школа будет принимать решение отдельно.

При этом городские власти подчеркнули, что департамент образования не организовывает выпускные вечера. Решение о проведении таких мероприятий родители принимают самостоятельно и под свою ответственность.

Что ждет школьников Одессы в июне

После завершения учебного года школы продолжат работать для учеников в формате консультаций.

В течение июня дети смогут посещать учебные заведения, чтобы подтянуть знания, закрыть пробелы в учебе и компенсировать образовательные потери, которые возникли из-за войны, тревог и перебоев с обучением.

Напомним, с 1 сентября 2026 в Украине изменяют подход к обучению в 10-12 классах. В Одесской области новую систему опробуют в восьми лицеях, в то время как другие школы пока будут работать по старым правилам — до полного запуска реформы в 2027 году. В целом реформа профильного среднего образования предполагает разделение обучения в старшей школе на два этапа — адаптационный цикл в 10 классе и профильный цикл в 11–12 классах.

