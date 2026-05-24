Ключевые моменты:

С 1 июня тарифы на проезд внутри Одессы повышать не планируют – цены зафиксированы.

Стоимость проезда в городских маршрутках Одессы составляет 20 грн, а в электротранспорте – 15 грн.

В Одесской области пригородные и внутриобластные маршруты уже подорожали в среднем на 30%.

Билет на популярный автобус Черноморск – Одесса вырос в цене до 65 грн, а поездка из Рени в областной центр теперь обойдется в 780 грн.

Тарифы на проезд в Одессе в июне: сколько платим

Несмотря на регулярные экономические трудности, с которыми сталкиваются транспортные компании, в первый месяц лета одесситы продолжат ездить по привычным ценам. С 1 июня в городе будут действовать прежние тарифы:

трамваи и троллейбусы – 15 грн за поездку;

городские маршрутки – преимущественно 20 грн;

Социальные автобусы (на отдельных маршрутах) – бесплатно.

Напомним, весной в социальных сетях активно курсировали слухи, что частные перевозчики поднимут стоимость проезда в городских маршрутках до 25-30 грн. Тем не менее, в мэрии официально заявили, что никакого решения по этому поводу принято не было, и в июне этот запрет на повышение цен продолжает действовать.

В Одесской области цены уже выросли: конкретные направления

В отличие от областного центра, жителям региона в июне придется платить по существенно возросшим тарифам. Поэтапное удорожание пригородного и внутриобластного сообщения началось еще весной, когда цены подскочили в среднем на 30%. Перевозчики объяснили это критическим ростом расходов на топливо и запчасти.

На сегодняшний день новые ценники уже утверждены на ключевых направлениях области:

маршрут №25 (Черноморск – Одесса) – стоимость выросла с 50 до 65 грн;

маршрут №20 (Черноморск – Великодолинское) – цена поднялась до 30 грн;

Белгород-Днестровский – Одесса – проезд подорожал со 160 до 200 грн;

Рени – Измаил – цена увеличилась со 150 до 200 грн.

Наиболее ощутимый тарифный удар пришелся на жителей юга области. Так, за популярный маршрут Рени – Одесса теперь приходится выкладывать 780 гривен вместо прежних 600 грн. Новые объявления с повышенными тарифами также массово появились на автостанциях Измаильского района, и именно по этим ценам пассажиры продолжат ездить в июне.

Источник: Новини.LIVE