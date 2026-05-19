Ключевые моменты:

В одесских школах сейчас открыто 275 вакансий.

Больше всего нужны ассистенты учителя — таких мест 109.

Также ищут учителей иностранных языков, математики, украинского языка, психологов и социальных педагогов.

Вакансии в школах Одессы: каких специалистов ищут

Департамент образования и науки Одесского городского совета сообщил о масштабном наборе сотрудников в учреждения общего среднего образования города.

Сейчас в школах Одессы открыто 275 вакансий, сообщили в мэрии. Больше всего не хватает ассистентов учителя — таких предложений 109. Также школам нужны практические психологи, социальные педагоги и воспитатели групп продленного дня.

Среди предметников наиболее востребованы:

учителя иностранных языков — 21 вакансия;

математики и информатики — 18;

украинского языка — 11;

физики — 9;

химии и биологии — 6;

географии — 3;

трудового обучения — 4;

искусства и учителя начальных классов — 6.

Кроме того, школы ищут логопедов, педагогов-организаторов и других специалистов.

Напомним, преподаватель лицея №62 в Одессе Илья Лучинский признан лучшим учителем страны.

Работа для учителей в Одессе: куда обращаться

В департаменте отмечают, что подать заявку могут не только опытные педагоги. К работе приглашают молодых специалистов, студентов старших курсов педагогических учебных заведений, а также всех кандидатов с соответствующей квалификацией.

Актуальный список вакансий опубликован на сайте департамента образования Одессы. Кандидаты могут напрямую связываться с руководителями школ для уточнения условий работы. Также помощь с трудоустройством готовы предоставить в Центре занятости.

Читайте также: Реформа школ в Одессе: что будет с учениками, учителями и классами