Ключевые моменты:
- В одесских школах сейчас открыто 275 вакансий.
- Больше всего нужны ассистенты учителя — таких мест 109.
- Также ищут учителей иностранных языков, математики, украинского языка, психологов и социальных педагогов.
Вакансии в школах Одессы: каких специалистов ищут
Департамент образования и науки Одесского городского совета сообщил о масштабном наборе сотрудников в учреждения общего среднего образования города.
Сейчас в школах Одессы открыто 275 вакансий, сообщили в мэрии. Больше всего не хватает ассистентов учителя — таких предложений 109. Также школам нужны практические психологи, социальные педагоги и воспитатели групп продленного дня.
Среди предметников наиболее востребованы:
- учителя иностранных языков — 21 вакансия;
- математики и информатики — 18;
- украинского языка — 11;
- физики — 9;
- химии и биологии — 6;
- географии — 3;
- трудового обучения — 4;
- искусства и учителя начальных классов — 6.
Кроме того, школы ищут логопедов, педагогов-организаторов и других специалистов.
Напомним, преподаватель лицея №62 в Одессе Илья Лучинский признан лучшим учителем страны.
Работа для учителей в Одессе: куда обращаться
В департаменте отмечают, что подать заявку могут не только опытные педагоги. К работе приглашают молодых специалистов, студентов старших курсов педагогических учебных заведений, а также всех кандидатов с соответствующей квалификацией.
Актуальный список вакансий опубликован на сайте департамента образования Одессы. Кандидаты могут напрямую связываться с руководителями школ для уточнения условий работы. Также помощь с трудоустройством готовы предоставить в Центре занятости.
