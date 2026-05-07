Ключевые моменты:

Ученики нынешних 9-х классов завершат обучение по 11-летней системе.

Переход на 12-летнюю школу касается детей, обучающихся по стандартам НУШ с первого класса.

В мэрии анализируют кадровые и технические возможности школ Одессы.

Родителей призвали доверять только официальной информации.

Затронет ли 12-летка нынешних выпускников 9-х классов

В профильном департаменте подчеркивают, что переход на новые стандарты происходит постепенно, и нынешним старшеклассникам менять планы не придется.

«Обращаем внимание родителей нынешних учеников 9-х классов. Они завершат полное общее среднее образование по действующему стандарту 11-летней школы и в запланированные сроки – в 2028 году», – официально заявляют в мэрии.

В то же время специалисты уже готовят базу для будущих изменений. На данном этапе проводится аналитическая работа: чиновники оценивают кадровый потенциал, материально-техническую базу учебных заведений и перспективы развития городской образовательной сети.

«Все решения, касающиеся организации образовательного процесса и функционирования заведений, будут приниматься с учетом интересов детей и возможностей каждого заведения», – заверяют в Департаменте образования.

Родителей школьников просят сохранять спокойствие, не доверять слухам из соцсетей и пользоваться только официальной информацией.

Куда обращаться за дополнительной информацией

Для тех, у кого остались индивидуальные вопросы, в каждом районе города работают территориальные отделы образования:

Киевский район: ул. Ак. Филатова, 2а; тел. (048) 753-00-31;

Пересыпский район: ул. Атамана Головатого, 99; тел. (048) 34-04-81;

Приморский район: ул. Канатная, 134; тел. (048) 722-07-93;

Хаджибейский район: ул. Генерала Петрова, 22; тел. (048) 761-24-34.

Читайте также: Реформа образования: что будет, если ребенок не пройдет отбор в лицей?