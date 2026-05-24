Ключевые моменты:

Вместо нынешнего 81 лицея в городе планируют оставить всего 33 (изначально обсуждали вообще 26).

На 10 тысяч выпускников 9-х классов в новых профильных лицеях может хватить всего около 3,5 тысяч мест — это создаст искусственный конкурс и оставит тысячи детей «за бортом».

Из-за закрытия старших классов в спальных районах детям придется ездить через весь город, что во время воздушных тревог превращается в смертельный квест.

Родители и эксперты против сокращения лицеев в Одессе

Согласно закону, к 2027 году украинские школы окончательно разделят на три звена: начальную, гимназию (до 9 класса) и профильные лицеи (10–12 классы). Идея в том, чтобы старшеклассники глубоко изучали только те предметы, которые им нужны для будущей профессии. Однако в Одессе реализация этой «красивой идеи» столкнулась с суровой реальностью.

Бывшая руководительница департамента образования Елена Буйневич приводит тревожные цифры: каждый год в Одессе около 10 тысяч выпускников 9-х классов. Даже если треть из них уйдет в колледжи, остается 6-7 тысяч детей, которым нужно место в 10-м классе.

При нынешнем проекте сети лицеев мест хватит едва ли половине. Это значит, что поступление в старшую школу станет лотереей, а Конституция гарантирует право на среднее образование каждому.

«На самом деле можно втиснуться и в 23, и даже в 15 лицеев, если в этой школе оставить только лицей. Убрать начальную и убрать среднюю. И тут снова вопрос: а начальная должна быть по закону возле дома. Как ты это сделаешь сейчас, особенно когда взрывы?» — отметила эксруководительница.

Почему одесситы боятся реформы старших классов

Родителей в этой ситуации больше всего пугает география. Если в огромном Пересыпском или Киевском районе останется всего несколько лицеев, детям придется часами добираться на учебу. Во время войны это не просто неудобно, а опасно: по правилам, во время тревоги автобусы должны остановиться и высадить детей.

«Зона перед берегом моря, залетают «шахеды». Их (детей) должны по закону высадить из автобуса, чтобы они куда делись? В поле или посреди поля стояли?», — говорит Буйневич.

Что говорят власти и педагоги

Депутаты и чиновники аргументируют сокращение «оптимизацией» и экономией, но эксперты подчеркивают: на зарплатах учителей или коммуналке сэкономить не получится, так как здания школ никуда не денутся. Главный вопрос — в готовности города.

«Когда планировалась реформа… мы понимали, что так будет, но мы не жили в состоянии полномасштабного вторжения. И в этой реформе про войну — вообще ничего и никакого корректирования наших планов», — отмечает Буйневич.

На данный момент и родители, и педагоги сходятся в одном: в условиях войны и без четкого плана обеспечения безопасности Одесса к такой радикальной реформе не готова.