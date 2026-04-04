Ключевые моменты:

Проблема: сеть одесских школ не соответствует законам и нормам реформы (с 2017 г.).

Цель: Равный доступ к качественному образованию, эффективное использование бюджетных средств.

План изменений: Анализ школ (количество учащихся, учителя, оборудование); решение о функционировании, перепрофилировании или развитии без массового закрытия.

Как город планирует изменить образовательную систему

Департамент образования Одесского городского совета активно работает по улучшению сети школ. К слову, это часть общеукраинской реформы школьного образования.

В горсовете отмечают, что главное – дать всем детям одинаковый шанс на хорошее обучение в современных условиях и разумно тратить деньги громады.

Добавим, что реформа школьного образования в Украине началась еще в 2017 году. Но в Одессе школы еще не все отвечают новым законам и требованиям. Поэтому нужно решить, как дальше работать с каждой школой: оставить как есть, изменить направление или развить.

Руководители уверяют, что оптимизация – это не о закрытии школ. Это о создании сети, учитывающей количество детей, потребностей одесситов и правил закона. Специалисты проверят, сколько учеников в классах, хватает ли учителей, есть ли все необходимое оборудование.

Все будут делать открыто, шаг за шагом, думая о детях и громаде. Перед решениями поговорят с директорами школ, учителями, родителями.

