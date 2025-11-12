Ключевые моменты

Подборка бесплатных культурных и образовательных событий, куда пойти в Одессе 12–13 ноября.

Выставки, кино и детские мероприятия — вдохновение для всей семьи.

Среди событий — встреча с Владимиром Вятровичем и дискуссия «Одесское кинопространство».

Куда пойти в Одессе на этой неделе, чтобы провести время с пользой и без затрат.

Лекции и образовательные события

Что: Разговор с Владимиром Вятровичем о новом и не только

Где: Троицкая, 49–51, Библиотека Грушевского

Когда: 13 ноября, 17:30

Встречи с Владимиром Вятровичем, бывшим главой Института национальной памяти, всегда привлекают внимание. На этот раз в библиотеке Грушевского — разговор о легендарном командире Украинской повстанческой армии Куке.

Что: История парусника «Товарищ»

Где: Нижинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 13 ноября, 18:00

А в Музее истории евреев в это время тоже разговор о легенде — увлекательная лекция о паруснике «Товарищ», который хранит дух морской Одессы.

События для детей и подростков

Что: Психологическое мероприятие для детей «Важно не только говорить, но и слушать»

Где: Французский бульвар, 11, Центральная детская библиотека

Когда: 13 ноября, 15:30

Психологическое мероприятие «Важно не только говорить, но и слушать» создано для маленьких одесситов — о доверии, понимании и умении слышать друг друга.

Выставки и художественные встречи

Что: Выставка «Финальные аккорды осени»

Где: Преображенская, 35-а, библиотека-филиал №1

Когда: 12 ноября, 12:00

Выставка «Финальные аккорды осени» приглашает увидеть, как художники ощущают последние теплые краски года — нежные, наполненные тишиной и светом.

Кинопроекты

Что: Встреча «Мастер корабля Юрия Яновского»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 12 ноября, 18:00

На Одесской киностудии на этой неделе состоятся сразу два события — встреча «Мастер корабля Юрия Яновского» и разговор об одной из самых поэтичных страниц украинского кинематографа, где море и искусство сливаются в единую историю.

Что: Дискуссия «Одесское кинопространство»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 13 ноября, 18:00

На следующий день — дискуссия «Одесское кинопространство», откровенный разговор о современном кино города, его вызовах и новых возможностях. Участие примут известные одесситы:

Анна Дочева — продюсер, руководитель Одесской киностудии

Евгений Женин — киновед, Почетный работник культуры Украины

Наталия Делиева — кинопродюсер, президент БО «Первый благотворительный театральный фонд»

Александр Беляк — кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист и актер.

Читайте также: