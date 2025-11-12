Ключевые моменты
- Подборка бесплатных культурных и образовательных событий, куда пойти в Одессе 12–13 ноября.
- Выставки, кино и детские мероприятия — вдохновение для всей семьи.
- Среди событий — встреча с Владимиром Вятровичем и дискуссия «Одесское кинопространство».
- Куда пойти в Одессе на этой неделе, чтобы провести время с пользой и без затрат.
Лекции и образовательные события
Что: Разговор с Владимиром Вятровичем о новом и не только
Где: Троицкая, 49–51, Библиотека Грушевского
Когда: 13 ноября, 17:30
Встречи с Владимиром Вятровичем, бывшим главой Института национальной памяти, всегда привлекают внимание. На этот раз в библиотеке Грушевского — разговор о легендарном командире Украинской повстанческой армии Куке.
Что: История парусника «Товарищ»
Где: Нижинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 13 ноября, 18:00
А в Музее истории евреев в это время тоже разговор о легенде — увлекательная лекция о паруснике «Товарищ», который хранит дух морской Одессы.
События для детей и подростков
Что: Психологическое мероприятие для детей «Важно не только говорить, но и слушать»
Где: Французский бульвар, 11, Центральная детская библиотека
Когда: 13 ноября, 15:30
Психологическое мероприятие «Важно не только говорить, но и слушать» создано для маленьких одесситов — о доверии, понимании и умении слышать друг друга.
Выставки и художественные встречи
Что: Выставка «Финальные аккорды осени»
Где: Преображенская, 35-а, библиотека-филиал №1
Когда: 12 ноября, 12:00
Выставка «Финальные аккорды осени» приглашает увидеть, как художники ощущают последние теплые краски года — нежные, наполненные тишиной и светом.
Кинопроекты
Что: Встреча «Мастер корабля Юрия Яновского»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 12 ноября, 18:00
На Одесской киностудии на этой неделе состоятся сразу два события — встреча «Мастер корабля Юрия Яновского» и разговор об одной из самых поэтичных страниц украинского кинематографа, где море и искусство сливаются в единую историю.
Что: Дискуссия «Одесское кинопространство»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 13 ноября, 18:00
На следующий день — дискуссия «Одесское кинопространство», откровенный разговор о современном кино города, его вызовах и новых возможностях. Участие примут известные одесситы:
- Анна Дочева — продюсер, руководитель Одесской киностудии
- Евгений Женин — киновед, Почетный работник культуры Украины
- Наталия Делиева — кинопродюсер, президент БО «Первый благотворительный театральный фонд»
- Александр Беляк — кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист и актер.
