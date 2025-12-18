Ключевые моменты:

На Итальянской, в Кирхе, Пассаж и ТРЦ «Остров» вас ждут рождественские ярмарки, праздничные угощения, мастер-классы, сувениры и дегустации вина и сыра.

В Театре Музкомедии состоится первая в Украине лицензионная постановка знаменитого бродвейского мюзикла «Канкан».

Василий Попадюк, виртуоз скрипки, даст юбилейный концерт в Beit Grand, поражая слушателей своим мастерством.

В Кирхе вас ждет сказочная атмосфера Резиденции Санты, где можно написать письмо Санте и найти оригинальные подарки.

В областной филармонии состоится праздничный концерт группы «Друга Ріка», который зарядит энергией и эмоциями, создавая атмосферу новогоднего настроения.

Куда пойти в Одессе 19-25 декабря

Рождественская ярмарка

Где: Итальянская, 18

Когда: 20 декабря, 11:00 — 16:00

Вход свободный

Рождественская ярмарка на Итальянской улице обещает увлекательное праздничное событие для всех. Вас ждут вкусные рождественские напитки, праздничные угощения и множество прекрасных сувениров, которые можно приобрести для близких.

На ярмарке также будут проходить мастер-классы для тех, кто хочет научиться новому и создать свои собственные сувениры. Выставка пряничных домиков не только подарит праздничное настроение, но и даст возможность купить чудесные подарки.

Программу дополнит выступление колядников, которые будут исполнять традиционные рождественские песни, а также сбор открыток для ВСУ. Это отличная возможность поделиться теплом с нашими защитниками.

Новогодний Гешефт

Где: ТРЦК «Остров»

Когда: 20 — 21 декабря, 12:00 — 20:00

Вход свободный

Новогодний Гешефт — это теплое и уютное событие, где каждый найдет что-то особенное. Участники могут выбрать праздничные подарки для родных, поддержать украинские креативные бизнесы и присоединиться к социальным инициативам.

Здесь можно встретить друзей, найти новых знакомых и стать частью большой дружной общности. Гешефт — это место, где витает атмосфера поддержки, тепла и вдохновения, и где каждый может почувствовать настоящее празднике.

Фестиваль Bon Appetit

Где: Пассаж

Когда: 20 — 21 декабря, 12:00 — 20:00

Вход свободный

Фестиваль Bon Appetit в Пассаже — это гастрономическое событие, которое сочетает в себе вино, наливки, сыры и другие вкусные блюда. Здесь можно попробовать элитные вина, авторские наливки, а также почувствовать настоящие гастрономические открытия от местных шеф-поваров.

На фестивале представлены классические и авторские сыры, колбасы, деликатесы, сладости и многое другое. Также будет организован маркет подарков, где можно найти оригинальные сувениры для праздников. Стоимость дегустационного бокала — 300 грн, что дает вам возможность попробовать несколько видов вина или наливки.

Премьера мюзикла «Канкан»

Где: Театр Музкомедии Когда: 20 — 21 декабря, 16:00 Впервые в Украине — мюзикл «КАНКАН» Коула Портера и Эйба Берроуза. История, которая переносит нас на Монмартр 1890-х годов, рассказывает о любви, искусстве, эмансипации и танце Канкан, который стал символом Парижа.

Это первая лицензионная постановка культового бродвейского мюзикла в Украине. Спектакль обещает быть эмоциональным, ярким и незабываемым. Не упустите возможность увидеть один из самых знаменитых мюзиклов мира на одесской сцене.

Рождественский ярмарок и Резиденция Санты

Где: Кирха, Новосельского, 68

Когда: 20 — 25 декабря

Это событие — настоящая зимняя сказка для детей и взрослых. Резиденция Санты приглашает малышей писать письма Санте, исполнить для него стихи и получить сладкие подарки.

Атмосфера рождественского ярмарка с огоньками, праздничным декором и сказочным настроением создаст незабываемые воспоминания для всей семьи. Это отличная возможность провести время с близкими в теплой атмосфере предновогоднего чуда.

Юбилейный концерт Василия Попадюка

Где: Beit Grand, Нежинская, 77-79

Когда: 21 декабря, 18:00

Василий Попадюк — один из лучших скрипачей мира, известный своим неповторимым стилем и мастерством. Его скрипка звучала на сценах Испании, Канады и США, а теперь он возвращается домой, чтобы поделиться своей музыкой с одесскими слушателями.

В юбилейном туре Попадюк представит новый альбом, а также выступит с благотворительными концертами в поддержку Украины.

RIZDVO. Коляда

Где: Одесская опера

Когда: 25 декабря, 17:00

Уникальная концертная программа, посвященная украинским рождественским традициям. Будет исполнение хоровых произведений, колядок и щедривок с участием солистов оперы, хора и оркестра театра. Это будет праздничный вечер, наполненный музыкой, которая принесет радость и даст возможность почувствовать дух Рождества.

Друга Ріка

Где: Областная филармония

Когда: 25 декабря, 18:00

Известная рок-группа «Друга Ріка» проведет концерт, который станет отличным завершением праздничной программы.

Группа, которая завоевала популярность не только в Украине, но и за рубежом, привезет свои лучшие хиты и подарит незабываемый вечер своим поклонникам. Выступление будет насыщено эмоциями и энергией, а также благотворительной инициативой в поддержку наших воинов.