Ключевые моменты

В 14:12 в Одессе объявили воздушную тревогу.

Через минуту прогремел взрыв, в небе появился столб дыма.

По предварительным данным, атаку могла совершить ракета Х-31П.

Атака на Одессу 12 ноября: подробности

Днем 12 ноября около 14:12 в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы Украины сообщили об активности вражеской авиации на юге и угрозе применения авиационных средств поражения по прифронтовым регионам.

Спустя минуту после начала тревоги в городе прогремел взрыв, а над одним из районов поднялся столб дыма.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, по городу могла быть запущена ракета типа Х-31П, однако официального подтверждения пока нет.

Ранее в этот же день над Черным морем у побережья города были замечены вражеские дроны, которые, вероятно, проводили разведку перед атакой.

Жителям региона настоятельно рекомендуется не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях до объявления отбоя.

Читайте также: Дроны из пенопласта над Одессой: какую опасность несут вражеские «игрушки»

Новая тревога в 14:41

Воздушные силы Украины сообщили, что в направлении Одессы движется группа БПЛА из акватории Черного моря.

Новость дополняется…