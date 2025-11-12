Ключевые моменты
- В 14:12 в Одессе объявили воздушную тревогу.
- Через минуту прогремел взрыв, в небе появился столб дыма.
- По предварительным данным, атаку могла совершить ракета Х-31П.
Атака на Одессу 12 ноября: подробности
Днем 12 ноября около 14:12 в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы Украины сообщили об активности вражеской авиации на юге и угрозе применения авиационных средств поражения по прифронтовым регионам.
Спустя минуту после начала тревоги в городе прогремел взрыв, а над одним из районов поднялся столб дыма.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, по городу могла быть запущена ракета типа Х-31П, однако официального подтверждения пока нет.
Ранее в этот же день над Черным морем у побережья города были замечены вражеские дроны, которые, вероятно, проводили разведку перед атакой.
Жителям региона настоятельно рекомендуется не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях до объявления отбоя.
Новая тревога в 14:41
Воздушные силы Украины сообщили, что в направлении Одессы движется группа БПЛА из акватории Черного моря.
Новость дополняется…