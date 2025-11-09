Ключевые моменты

Женщины Тарутинщины нашли свой способ перезагрузки — не сериалы и не соцсети, а народные танцы.

Сначала мужчины не хотели отпускать жен на репетиции — женщина должна быть дома. Но теперь они изменили мнение.

Самой старшей участнице коллектива «Гюльмянка» — 72 года. Большинство танцовщиц — женщины 40+, которые не собираются стареть, и танцы в этом помогают.

Танцовщицы не получают ни одной копейки — все на собственном желании. Главная проблема коллективов — отсутствие хореографов и дорогие сценические костюмы.

Сельские коллективы Одесщины — не просто самодеятельность. Они имеют звания «народных», становятся призерами международных конкурсов и представляют регион за рубежом.

Каждую неделю моя кума бежит в Дом культуры на репетицию.

– Объясни мне, что это тебе дает? Лучше бы на диване полежала, отдохнула.

– Ничего ты не понимаешь. Только там я и отдыхаю. Когда мы ставим новый танец, я думаю лишь о том, чтобы запомнить все движения и правильно их выполнить, а не обо всех проблемах: чем семью накормить, больной матери помочь, как там дети в Одессе и когда уже эта проклятая война закончится. Я полностью переключаюсь и получаю настоящее удовольствие от того, что делаю.

Итак, поговорим о лучших танцевальных коллективах Тарутинской громады и о взрослых людях, которые находят в них свою отдушину.

Танец хоро танцуют все

Нина Шишкова, руководительница отдела культуры, туризма и спорта Бессарабского поселкового совета, творческий человек – она певица, музыкант, конферансье. Много лет проработала руководителем Бессарабского Дома культуры.

– В Бессарабии всегда танцевали и танцевать будут. Танец для нас – это символ единения всех народов нашего края. Когда на празднике танцуют хоро, то танцуют все, независимо от национальности. У нас отличные танцевальные коллективы, которые с честью много лет несут звание «народные». Это «Азалия» Яровского Дома культуры, «Талисман» Бессарабского, «Възраждане» Петровского, «Натхнення» Вильненского. Именно они – визитная карточка нашей громады уже более двадцати лет. Они представляют громаду на конкурсах разного уровня в Украине и за рубежом.

Самая большая наша проблема – это отсутствие профессиональных хореографов. В отрасли культуры зарплаты невелики, значит молодежь приезжает, поработает и уезжает. Чаще всего руководителем ансамбля становится женщина, которая какое-то время сама танцевала в коллективе. Например, сейчас художественным руководителем народного танцевального коллектива «Надия» Бессарабского Дома культуры работает Тамара Крайняк, которая много лет танцевала в «Талисмане». Петровский народный хореографический коллектив «Възраждане» ведет хореограф Ирина Доломанжи, которая живет в Молдове. Она приезжает из Твардицы – а это пятьдесят километров – на репетиции.

Есть замечательный народный коллектив «Копораны» Ровненского Дома культуры, но там уже шестой год нет руководителя, женщины собираются сами, танцуют то, что раньше разучивали. Очень многое в народном коллективе зависит от руководителя, ведь наши танцоры никаких денег не получают, все держится на энтузиазме, желании.

Вторая проблема – сценические костюмы. Как бы хорошо участники коллектива ни танцевали, отсутствие красивого сценического наряда все перечеркивает.

Именно костюм передает особенности национальных узоров, помогает исполнителям проявить выразительность сценического образа. Часто девушки даже шьют костюмы сами, но настоящий, яркий сценический костюм дома не сошьешь. Костюмы вместе с обувью стоят дорого, и, к сожалению, мы редко можем себе позволить их приобрести. Сейчас заказали комплект сценических костюмов для танцевального народного коллектива «Натхнення» и обувь для «Талисмана».

Моя мечта – поставить танец болгарских кукеров, который исполняется в ярких больших масках. Мы уже приобрели в Болгарии отличные царвули (национальная кожаная обувь), специальные колокольцы для танца сделал местный мастер, а маски шьет местная мастерица из Бессарабского Ирина Башлы.

Я очень благодарна детям, взрослым, что они находят время и танцуют, участвуют в концертных программах, фестивалях, дарят людям радость, которой сейчас так мало. Кроме того, наши коллективы становятся призерами конкурсов. В ноябре они снова будут защищать звания народных.

Прекрасный возраст – это 40+

Алла Цвяткова, профессиональный хореограф, художественный руководитель народного танцевального коллектива «Талисман»:

– Этот коллектив был создан для души. Все началось с пяти моих добрых знакомых в прекрасном возрасте 40 плюс. Как-то собрались, начали вспоминать, как ходили на дискотеки, танцевали на свадьбах, и жаловаться, что негде собраться потанцевать. Так в 2014 году появился «Талисман». Со временем сложился коллектив из 12 человек. Основной костяк – это Марина Маленкова, Татьяна Фучеджи, Наталия Попова, Светлана Лещенко, Оксана Нижник, Светлана Березовская, Алла Денева. Это женщины разных профессий, разной женской судьбы, которых объединила любовь к танцу.

Первый танец, который мы поставили, был народный болгарский.

Сначала репетиции проводили на сцене Дома культуры, потом нам сделали хореографический зал. Для женщин – это возможность отдохнуть от будничных забот, пообщаться, перезагрузиться. Мы не считаем себя старыми – мы энергичные, жизнерадостные, молодость души мы продлеваем танцем. Представляли Тарутинщину в Польше, Румынии, Болгарии, в городах Украины. Сейчас в «Талисмане» четыре группы – взрослая, старшая, средняя и младшая. Мне со всеми группами интересно работать, однако моя любимая – это взрослая. Это мое вдохновение, мои подруги, мои единомышленницы.

Мужчины с характером, но и женщины — тоже

Татьяна Синельникова, руководительница народного танцевального коллектива «Натхнення» Вильненского Дома культуры:

– Наш коллектив – один из самых старых в бывшем Тарутинском районе, потому что появился в 1997 году. Начинался он именно с женщин, которые любят народные танцы. Так сложилось, что ликвидировали базовое предприятие «Рассвет», где работало большинство наших участниц, и женщинам стало некуда себя деть. Понятно, что в селе домашняя работа всегда найдется, но ведь хочется живого общения, активного отдыха. Вильное – село с болгарскими обычаями. Сначала мужчины не хотели отпускать своих жен на репетиции. Однако женщины тоже с характером, так что смогли убедить мужчин, что им это нужно для полноты жизни.

Сейчас мужчины уже настолько привыкли, что даже спрашивают женщин: «Когда уже та репетиция, что-то ты слишком капризничаешь». В коллективе танцуют десять женщин. В 2007 году наш коллектив получил звание народного. А потом мы стали лауреатами Международного конкурса в Болгарии. Репетиции проводим два раза в неделю, подстраиваемся, кому когда удобнее. Так что бывает утром, бывает вечером. Танцуем в основном болгарские танцы, которые имеют характерные черты, движения, фигуры, присущие именно вильнянцам. В последнее время поставили новые хореографические композиции. Например, «На мегдане» – есть такое выражение: «иду на мегдан», что означает в центр села. Мы постоянно развиваемся, осваиваем что-то новое. Одно нас огорчает, что наши мужчины не ходят на наши концерты в клуб, как-то это не принято в селе. В зрительном зале – одни женщины.

Два коллектива – в одном селе

Татьяна Топал, художественная руководительница народного танцевального коллектива «Азалия» Яровского Дома культуры:

– Наш коллектив появился в 1998 году, и первыми танцовщицами стали молодые девушки и старшеклассники. Тогда, чтобы получить звание народного, мы хорошо потрудились – на это понадобилось десять лет. Брали призы на разных конкурсах, даже в Австрии в Вене выступали. Но молодежь постепенно уезжала, коллектив менялся, и как-то так получилось, что старшее поколение, которое когда-то начинало в «Азалии», создало свой коллектив – «Гюльмянка».

Марина Вердеш, художественная руководительница народного вокально-танцевального коллектива «Гюльмянка» Яровского Дома культуры.

– Наш коллектив появился в 2019 году. Все началось с трех подруг, которые за собой подтянули кумовей. В нашем коллективе есть даже двое мужчин – Иван Топал, он сейчас на фронте, и Григорий Гуткан, преподаватель музыки в гимназии. Знаете, когда в коллективе есть мужчины, это очень вдохновляет и подстегивает. Сейчас в нашем коллективе 12 участников, большинство – это женщины пенсионного возраста. Самой старшей участнице – Матроне Замфировой – 72 года. Мы уже больше поем, чем танцуем. Коллектив многонациональный, поэтому мы исполняем болгарские, гагаузские, молдавские, украинские песни, а поскольку все любим танцевать, то под каждую вокальную композицию подбираем танцевальные движения. Ведь на сцене так лучше выглядит. То есть можно сказать, что перешли на подтанцовку. Наш коллектив – это большая семья, мы все друг другу родня: кумы, крестники. Мы очень дружные, поддерживаем друг друга. Именно творчество и дружба помогают нам пережить эти трудные времена.

