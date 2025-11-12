Ключевые моменты

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура Ренийской громады.

Без света остаются Рени, Долинское и Лиманское.

Аварийные бригады работают круглосуточно, подача света — поэтапная.

Атака дронов по Рени: последствия

В ночь на 11 ноября враг атаковал город Рени и его окрестности дронами-камикадзе. Основной удар пришелся по объектам энергоснабжения Ренийской громады, сообщили в местной администрации.

Из-за повреждений часть потребителей осталась без света — в том числе жители города Рени, а также сел Долинское и Лиманское.

По состоянию на 12:30 12 ноября, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.

Подключение потребителей планируют завершить до конца дня в режиме почасовой подачи питания.

По данным энергетиков, повреждения оказались серьезными, поэтому ремонт проводится поэтапно, с учетом технических возможностей и степени разрушений.

Несмотря на сложные условия, к вечеру 11 ноября электроснабжение полностью восстановили уже в пяти населенных пунктах громады — Нагорное, Плавни, Котловина, Новосельское и Орловка.

Напомним, неделю назад, 4 ноября, жители Рени и соседних населенных пунктов остались без света из-за аварийных работ, вызванных серьезными повреждениями энергосети после ночной атаки.

Читайте также: Зимой украинцы могут сидеть без света по 20 часов в сутки — эксперт