На Одесской киностудии снимают фильм об украинской Одессе и хотят удивить продолжением легендарного фильма (Видео)

Кинофестиваль — это не только просмотр хороших (а иногда не очень) фильмов, это и выступления ведущих специалистов киноиндустрии. Один из спикеров — Андрей Осипов, Председатель правления Одесской киностудии. Поэтому мы не могли не поинтересоваться, чем она сейчас живет. Как оказалось, жизнь достаточно насыщенная! 23 фильма за 7 лет, сотрудничество с Netflix, байопик об Александре Довженко и каким может быть ремейк «Приключений Электроника» — читайте, о чем еще мы узнали!

Два десятка фильмов, YouTube-годовик и сотрудничество с Netflix — киностудия живее, чем кажется одесситам

«Когда я говорю, что Одесская киностудия является одним из лидеров кинопроизводства в Украине, иногда я вижу скептические взгляды», — Андрей Осипов.

За период 2017-2024 годов, у Одесской киностудии было 13 фильмов собственного производства и 10 фильмов снятых в копродукции. Сегодня в работе пять фильмов, в том числе байопик «Режиссер» об Александре Довженко. Но об этом немножко позже.

Сейчас у киностудии идет достаточно плодотворное сотрудничество со стриминговой платформой Netflix. Компания профинансировала развитие социальной ленты «Суррогатная» о проблемах суррогатного материнства. Также недавно на платформе вышел фильм 21 года «Почему я жив» о Мариуполе Второй мировой войны, где десять дней был в топе просмотров.

Также господин Андрей отметил исключительность YouTube-канала Одесской киностудии, на котором 1,8 миллиона подписчиков и более 50 миллионов посещений ежемесячно. По его словам, доходы от канала «кормят» не только саму киностудию, но и государство. На вопрос, есть ли в планах сделать украинскую переозвучку или украинские субтитры для этой кинобиблиотеки, господин Андрей объяснил, что на некоторых продуктах субтитры уже сделаны. Но в целом это вопрос денег. И если выбирать, куда их направить — выработать новое кино или работать со старым, — то первое более приоритетно. Впрочем, он согласился, что доработать ключевые фильмы стоит.

Первый художественный фильм об Александре Довженко и украинская Одесса

«Мы сейчас занимаемся фильмом об Александре Довженко. Ему в этом году исполняется 130 лет со дня рождения. И так уж случилось, что это самый известный украинский кинематографист, его фильм относится к 12 лучшим фильмам всех времен и народов, но почему-то в Украине о нем не было ни одного художественного фильма», — Андрей Осипов.

Работая над сценарием, команда проекта решила, что надо сделать две вещи. Первое, реабилитировать Александра Довженко в глазах украинцев, показать новый смысл, почему он действовал именно так в тех исторических условиях. И сразу же здесь хочется сделать уточнение, почему режиссера вообще надо реабилитировать? «Одесская жизнь» напоминает, что в его кинокартинах прославлялась революция, красная армия, коллективизация, социализм и другие темы, которые в современном контексте считаются неприемлемыми. Хотя Александр Петрович пытался показать недостатки системы, сосредоточиться на красоте украинской идентичности, но советская цензура в то время того не позволяла. Показать некоторые фильмы такими, какими их задумывал Довженко, смогли только через десятки лет.

Второе, что хочет показать команда киностудии, это представить Одессу 1926 года как вполне украинский город.

«Одесса оправляется от первой и гражданской войны. В Одессе НЭП, джаз, бокс. В Одессе молодые люди. Это фильм посвящение Одессе», — Андрей Осипов.

На наш вопрос, каким образом это собираются показывать, господин Андрей отметил, что для этого не надо ничего придумывать. «Это украинская культура. Это писатели Юрий Яновский и Юрий Тютюнник. Режиссеры Лесь Курбас и Иван Кавалеридзе. Это актер Амвросий Бучма. Исаак Бабель, Ильф и Петров и тому подобное. Это сам Довженко. Во главе Одесской киностудии находится Павел Нечеса. Слышите, какая казацкая фамилия? Все, что я назвал, — это фамилии украинцев, проживавших в Одессе».

Сразу же встал вопрос, а на что команда опирается при работе над сценарием. Тем более, по словам господина Андрея, они успели переделать уже несколько драфтов, ища лучшее воплощение. «Одним из источников вдохновения стала книга «Мастер корабля» Юрия Яновского, — объясняет Андрей Осипов, — В фильме будет страстная любовь известного режиссера, оперной танцовщицы и известного украинского писателя. Кроме того, есть еще «Танжер» Ивана Козленко, где Довженко и Яновский геи. Эта книжка тоже достаточно хороший, качественный материал, поэтому и оттуда мы брали вдохновение. Но в большей степени это все же научно подтвержденные источники. Главным консультантом и соавтором сценария будет [киновед] Сергей Трымбач. Также нам помогает [литературный критик] Вера Агеева».

К съемкам фильма планируют приступить весной. Что ж, Одесса ждет!

«Приключения Электроника» — неактуальный нафталин или потенциальный хит?

«У нас есть мечта снять хорошее детское кино. Одесская киностудия славилась своими детскими фильмами, мы хотим вернуть себе эту пальму первенства», — Андрей Осипов.

Когда представитель Одесской киностудии рассказывает о планах на детские фильмы, то сразу же встает вопрос о золотом фонде студии, можно ли их вообще осовременить?

«У меня трое детей. Я их спросил, что они думают о моих любимых детских фильмах, которые я смотрел в детстве. «Приключения Электроника» и «Петрова и Васичкина». Они говорят: «Папа, это такой нафталин! Ну как это можно смотреть? Два мальчика постоянно поют в детском лагере!» Поэтому если их как-то осовременивать, то наверняка это вопрос ремейка».

Ремейк культового фильма, на котором выросло не одно поколение? Конечно, мы не могли не спросить об этом у господина Андрея дополнительно.

— Для меня братья Торсуевы [исполнители ролей Электроника и Сыроежкина — прим.ред.] ужасные персонажи, они активно поддерживают СВО и дискредитируют хороший добрый детский фильм. Есть книга Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана», она продается на нашей киностудии. Книга очень интересная, она достаточно не потеряла актуальность. В фильм вошло не все и у нее есть продолжение. Поэтому это может быть и как ремейк, и как приквел. А может быть вообще самостоятельная работа. Когда мы говорим о «Приключениях Электроника», то понятно, что для моих детей он ничего не значит, они его смотреть не будут. Но они будут смотреть современный научно-фантастический детский фильм. Поэтому мы за добрую память старшего поколения и заинтересованность малого.

Поэтому вопрос ремейка Электроника пока остается чисто дискуссионным. Как прокомментировал это ведущий Юрий Горбунов во время панельной дискуссии ОМКФ «Ему негде будет сейчас подзарядиться». Впрочем, если у нас современный ремейк, то можно поставить на него солнечные батареи, почему бы и нет?