Ключевые моменты:

В последнюю неделю декабря Одесса предлагает насыщенную новогоднюю афишу с концертами, балами и рождественскими программами для взрослых и детей.

В программе — камерные Candlelight Concert при свечах, органная музыка в Кирхе, живые выступления украинских артистов и праздничные события в главных театрах города.

Центральными событиями станут концерт Олега Скрипки с программой «Щедрик» и Зимний бал в Одесской опере.

Новогодняя афиша Одессы 26–31 декабря объединяет классическую музыку, украинские традиции, рождественскую атмосферу и ощущение начала нового года.

Куда пойти в Одессе 27–31 декабря

Что: Ван.Rома

Где: Пастера, 15, Театр кукол Когда: 27 декабря, 18:30

BAH.ROMA впервые живьём представит свой новый альбом «Отель Надежда» в Одессе — 27 декабря на сцене Одесского академического театра кукол. Вас ждут премьеры треков, которые ещё никогда не звучали со сцены, а также любимые песни — «На глубине», «Котики», «Прощай — уже пора» — в свежем концертном звучании. Новые композиции и хиты прозвучат в сопровождении специально созданного визуального шоу, создавая ощущение внутреннего тепла и надежды.

Что: Candlelight Concert с шампанским

Где: Троицкая, 43 Когда: 28 декабря, 16:30

Волшебный Candlelight concert, где мягкий свет свечей создаёт неповторимую атмосферу музыкальной магии. В этот вечер скрипка, виолончель и фортепиано пригласят вас в музыкальное путешествие от классики до современных шедевров. Это вечер, который объединяет прошлое и настоящее, классическое величие и современную эмоциональную глубину. Приглашаем почувствовать музыку по-новому — в сиянии свечей, где каждый звук имеет свою особую силу.

Вас ждёт программа из любимых новогодних и рождественских песен в исполнении Трио при свечах. «Щедрик», «Один дома», «Тихая ночь», Jingle Bells, Snowman, Let It Snow и многое другое.

Что: ORGAN HITS. From Bach to Webber

Где: Новосельского, 68, Кирха Когда: 28 декабря

Одесская Кирха открывает свои двери для особого музыкального вечера, где величие органной музыки встречается с эмоциями, знакомыми каждому.

В пространстве храма прозвучат произведения Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха — музыка, сформировавшая европейскую духовную традицию.

Также прозвучат рождественская английская мелодия и «Щедрик» Николая Леонтовича. В программу войдут и современные произведения — «Ангел» Елены Удрас и «Memory» из мюзикла Cats, которые добавят вечеру особой эмоциональной теплоты.

Что: Олег Скрипка. «Щедрик»

Где: Одесская областная филармония Когда: 29 декабря, 18:00

Праздничную энергию Рождества продолжит концерт Олега Скрипки с программой «Щедрик» — музыкальное действо о единстве, традиции и силе украинской культуры.

Легенда украинской музыки вместе с Christmas Band приглашает вас на особенное рождественское действо, которое наполнит сердце светом и радостью.

В этот вечер со сцены будет звучать волшебный «Щедрик», в котором соберётся вся праздничная энергия Украинского Рождества — Маланки и коляды.

Что: Зимний бал

Где: Одесский театр оперы и балета Когда: 30–31 декабря, 16:00

Завершающим аккордом года станет Зимний бал в Одесской опере — изысканный, светлый, наполненный вальсами, польками и атмосферой большого праздника, из которого рождается ощущение нового начала. Знаменитый зал превратится в сказочную территорию Нового года.

Это своеобразный благородный, утончённый художественный пролог к началу празднования любимого с детства праздника. В основе концертного проекта — хореографически-балетное действие, дополненное вокальными и инструментальными номерами.

Это музыка:

Иоганна и Йозефа Штраусов;

Франца Легара;

Лероя Андерсона;

Энрико Каннио;

Джакомо Россини.

В программе:

мазурки;

зажигательные польки, в том числе «Гром и молния», «Шампанское»;

популярные вальсы «Сказки Венского леса» и «На прекрасном голубом Дунае»;

фрагменты и сцены из оперетт «Летучая мышь», «Весёлая вдова», «Страна улыбок» и др.

В Гранд-гала принимают участие: солисты и артисты балета, ведущие солисты оперы, хор и оркестр театра, ансамбль классического танца «Фуэте» и детский хор «Жемчужины Одессы». Вы увидите настоящий парад дирижёров — сразу три маэстро встанут в этот вечер за дирижёрский пульт.

31 декабря — встречаем НОВЫЙ 2026 год! В этот день не забудьте поздравить друг друга с Новым годом. Пусть он будет счастливым для всех нас.