Ключевые моменты:

Президентка Молдовы Майя Санду заявила, что не считает себя достойной Нобелевской премии мира.

По ее мнению, награду должны получить украинские военнопленные, вернувшиеся из российского плена.

Санду была предложена к номинации депутатом парламента Норвегии за защиту демократии и мира.

Президентка Молдовы остается одним из ключевых союзников Украины, что важно и для Одессы и юга страны.

Об этом Санду рассказала на днях в эфире молдавского телеканала TV8.

«Они жертвуют собой ради мира»: позиция Майи Санду

Президентка подчеркнула, что премию мира должны получать люди, которые действительно жертвуют собой ради безопасности и мира в регионе.

«Я, конечно, ценю это и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей. Сегодня я смотрела на [пленных – прим. Ред.] украинцев, которые вернулись домой из России, и это люди, которые заслуживают премию мира», – заявила глава Молдовы.

Санду также добавила, что именно такие люди приносят реальные жертвы ради мира и безопасности в регионе и они больше достойны награды.

«Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, в свои села и города, на наш континент. Они заслуживают в первую очередь. Но прежде всего они заслуживают мира, и мы надеемся, что он придет как можно скорее», – добавила президентка Молдовы.

Номинация на Нобелевскую премию и высокая конкуренция среди кандидатов

Недавно президентку Молдовы Майю Санду предложили выдвинуть в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Инициатором выступил депутат парламента Норвегии, подчеркнув, что Санду заслуживает номинации «за свою активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира в стране». Он отметил, что глава государства «находилась на передовой защиты демократии в Европе».

В то же время шансы на получение премии традиционно остаются невысокими: ежегодно на Нобелевскую премию мира выдвигаются сотни кандидатов. Так, в 2025 году Институт Нобеля зарегистрировал 338 номинаций, а рекорд был зафиксирован в 2016 году – 376 претендентов.

В прошлом году премия досталась лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

Почему позиция Майи Санду важна для Украины и Одессы

Майя Санду – президент Молдовы с 2020 года, известная своей проевропейской позицией и последовательной поддержкой Украины с первых дней полномасштабной войны. Она неоднократно осуждала российскую агрессию, поддерживала санкции против РФ и выступала за усиление региональной безопасности в Черноморском регионе.

Для Одессы и юга Украины позиция Санду имеет особое значение: Молдова остается важным логистическим и гуманитарным партнером, а также транзитным маршрутом для поставок, помощи и эвакуации. Кишинев регулярно поддерживает координацию с Украиной по вопросам безопасности, энергетики и приграничного сотрудничества.

Напомним, ранее Украина и Молдова договорились об альтернативных путях на юг Одесской области после ударов РФ.