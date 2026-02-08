Ключевые моменты:

Горсовет рассмотрит объединение департамента транспорта и дорожного хозяйства;

Власти хотят сократить бюрократию и расходы бюджета;

Новый департамент будет отвечать и за дороги, и за транспорт.

Дорожно-транспортная реформа в Одессе

На ближайшей сессии Одесского городского совета, которая состоится 11 февраля, депутаты рассмотрят проект решения об объединении городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения с Управлением дорожного хозяйства.

О планах реформы стало известно во время заседания депутатской комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов. В мэрии считают, что объединение позволит сосредоточить все транспортные и дорожные вопросы в одной структуре и ускорить принятие решений.

Основная цель реформы — оптимизация штата и снижение бюджетных расходов. В горсовете отмечают, что разделение функций часто приводило к задержкам: одна структура отвечала за состояние дорожного покрытия, а другая — за разметку и дорожные знаки на тех же улицах.

После объединения ремонт дорог и организация движения будут находиться в одной управленческой вертикали. Новый департамент возьмет на себя широкий круг задач — от ямочного и капитального ремонта улиц до контроля работы маршруток, трамваев и внедрения новых схем движения.

Также в мэрии не исключают, что объединение структур позволит наконец начать полноценную разработку транспортной модели Одессы, о которой говорят уже более десяти лет.

Кто возглавит обновленный департамент, пока неизвестно. Это кадровое решение может стать одним из самых важных для города в текущем году.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют создать Департамент развития торговли, рекламы и защиты прав потребителей. Депутаты горсовета хотят объединить управление рекламы и развития потребительского рынка.