Ключевые моменты:
- Горсовет рассмотрит объединение департамента транспорта и дорожного хозяйства;
- Власти хотят сократить бюрократию и расходы бюджета;
- Новый департамент будет отвечать и за дороги, и за транспорт.
Дорожно-транспортная реформа в Одессе
На ближайшей сессии Одесского городского совета, которая состоится 11 февраля, депутаты рассмотрят проект решения об объединении городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения с Управлением дорожного хозяйства.
О планах реформы стало известно во время заседания депутатской комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов. В мэрии считают, что объединение позволит сосредоточить все транспортные и дорожные вопросы в одной структуре и ускорить принятие решений.
Основная цель реформы — оптимизация штата и снижение бюджетных расходов. В горсовете отмечают, что разделение функций часто приводило к задержкам: одна структура отвечала за состояние дорожного покрытия, а другая — за разметку и дорожные знаки на тех же улицах.
После объединения ремонт дорог и организация движения будут находиться в одной управленческой вертикали. Новый департамент возьмет на себя широкий круг задач — от ямочного и капитального ремонта улиц до контроля работы маршруток, трамваев и внедрения новых схем движения.
Также в мэрии не исключают, что объединение структур позволит наконец начать полноценную разработку транспортной модели Одессы, о которой говорят уже более десяти лет.
Кто возглавит обновленный департамент, пока неизвестно. Это кадровое решение может стать одним из самых важных для города в текущем году.
Ранее сообщалось, что в Одессе планируют создать Департамент развития торговли, рекламы и защиты прав потребителей. Депутаты горсовета хотят объединить управление рекламы и развития потребительского рынка.
Как же много общего в работе этих департаментов, кто бы мог подумать ))) Можете добавить туда департаменты, которые занимаются нефтеперерабатывающими предприятиями области, градостроительным проектированием, капитальным строительством и прочее, и прочее.
Результат будет одинаковым.