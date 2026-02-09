Ключевые моменты:

Пограничники «Сапсана» 54 дня держали позиции в окружении;

Враг постоянно штурмовал и обстреливал украинские позиции;

Несмотря на ранения, бойцы спасли раненого военнослужащего ВСУ.

Подвиг пограничников Белгород-Днестровского отряда

Почти два месяца военнослужащие пограничной комендатуры быстрого реагирования «Сапсан» Белгород-Днестровского отряда выполняли боевые задания на Гуляйпольском направлении — одном из самых напряженных участков фронта. В какой-то момент бойцы оказались в полном окружении российских войск.

Как рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, в течение 54 суток враг постоянно обстреливал позиции артиллерией и пытался штурмовать их. Пограничники не только удерживали оборону, но и наносили противнику значительные потери. Условия были крайне тяжелыми: мороз, снег, нехватка сна, постоянное напряжение и ожидание очередной атаки.

Бойцы действовали слаженно и осторожно, понимая, что любая ошибка может стоить жизни. По словам пограничника с позывным Денди, противник находился очень близко, вокруг постоянно звучала русская речь. Когда оккупанты подходили вплотную, украинские защитники работали тихо и аккуратно, чтобы не выдать свои позиции.

Еще один пограничник с позывным Торонто рассказал, что самым тяжелым было не только уничтожение врага, но и необходимость скрывать следы боев, чтобы сохранить маскировку. По его словам, российские военные не понимали, где исчезают их бойцы, а украинская позиция стала для них настоящей ловушкой.

Выдержка и жажда победы позволили пограничникам не только выйти из окружения самим, но и спасти жизнь бойцу ВСУ с тяжелым ранением руки, наложив ему турникет под огнем.

