Ключевые моменты:

В результате ночных ударов РФ пострадали Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Волынская области: есть погибшие и раненые.

ВСУ перехватили большую часть баллистических ракет Искандер-М и 116 ударных дронов противника.

Россия обстреляла железную дорогу, часть пассажирских поездов задерживается.

На Харьковщине отбита попытка прорыва границы.

Ночная атака по Украине – погибшие, раненые и разрушения в четырех регионах

Страна-агрессор Россия продолжает целенаправленно бить по мирным людям и критической инфраструктуре на территории Украины. Не стала исключением и сегодняшняя ночь.

Харьковская область

Россияне ударили дронами по частному сектору Богодухова. Одно из попаданий – по жилому дому, возник пожар на площади 50 квадратных метров. Из-под завалов спасатели достали тела женщины и ее 10-летнего сына. Еще 3 человека пострадали.

Одесская область

В Одессе удар российского дрона пришелся на ЖК «Чудо-город» в Приморском районе. Погиб 35-летний мужчина, еще два человека ранены, среди них – 19-летняя девушка.

Повреждена 21 квартира, уничтожены 2 автомобиля, еще 6 – повреждены.

Днепропетровская область

Атака БпЛА по Шахтерскому Синельниковского района – 9 пострадавших, среди них 13-летняя девочка. 57-летняя женщина – в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.

Загорелся трехэтажный дом, повреждены крыша и перекрытия, в другом доме выбиты окна, горел гараж.

В Васильковской громаде повреждены три частных дома. По Никопольскому району били артиллерией и FPV-дронами – без пострадавших.

Волынская область

РФ ударила по энергообъекту – очистные сооружения и часть котельных переведены на генераторы.

Мэр Нововолынска уточнил, что в результате удара сильно пострадала высоковольтная подстанция. Сейчас без электричества остались более 80 тысяч жителей громады и соседних населенных пунктов. Питание критической инфраструктуры поддерживается генераторами.

Черниговская область

Из-за аварии на подстанции без света остались потребители в Новгород-Северском районе.

Россия обстреляла железную дорогу в Украине: пассажиры каких поездов опаздывают

Кроме того, РФ обстреляла ряд железнодорожных участков в Украине, в результате чего был поврежден локомотив, а некоторые пассажирские поезда следуют с задержками. В районах повышенного риска введен автобусный объезд.

В частности, как сообщают в «Укрзалізнице». В частности, речь идет о задержках железнодорожного рейса Сумы – Киев и Сумы – Харьков.

Воздушные силы Украины перехватили большинство ракет и дронов врага в ночь на 9 февраля

По данным Воздушных сил, этой ночью противник атаковал 11 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области, а также 149 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированного Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на утро 9 февраля авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили либо подавили 116 вражеских БпЛА.

Кроме того, часть баллистических ракет Искандер-М была перехвачена и не достигла своих целей.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

На Харьковщине отбита попытка прорыва границы

Российские оккупанты предприняли попытку прорыва государственной границы в районе населенного пункта Чугуновка на Харьковщине.

Как сообщает портал militarnyi.com, для скрытого проникновения через боевые порядки 16-го армейского корпуса враг решил воспользоваться сложными погодными условиями.

К ликвидации угрозы привлекли специализированную роту «Шквал», бойцы подразделения провели полную зачистку населенного пункта от захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 312 боевых столкновений. Накануне противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и произвел 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

ВСУ нанесли серьезные потери оккупантам

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и инженерное сооружение противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки армия оккупантов стала меньше на еще 1250 «освободителей». Также враг потерял три танка, три боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 413 беспилотных летательных аппаратов, одну ракету, 113 единиц автомобильной техники оккупантов.