По данным полиции Одесской области, 17-летний юноша вместе с 16-летним приятелем заманили ребенка в недостройку, где старший угрожал ножом, бил и унижал потерпевшего, а младший фиксировал происходящее на телефон.

Правоохранители изъяли оружие и другие доказательства, обоим фигурантам сообщили о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал старшему меру пресечения в виде содержания под стражей, младшему — круглосуточный домашний арест.

Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

