В Одессе подросток избил прохожего молотком: что стало причиной агрессии

Об инциденте рассказали сегодня, 16 октября, в областном управлении полиции.

По данным правоохранителей, на прошлой неделе 36-летний мужчина катил свой велосипед мимо железнодорожных путей по улице Гранитной в Хаджибейском районе Одессы и случайно задел им прохожего подростка. Между незнакомцами завязалась ссора, которая переросла в драку. Во время схватки парень достал из кармана молоток, избил им мужчину по голове и скрылся.

Пострадавший обратился за помощью в больницу. Медики госпитализировали его с повреждениями головы и переломом черепа, и сообщили о избитом пациенте полицейским.

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Полицейские в течение суток установили личность злоумышленника – им оказался 17-летний парень из другой области, ныне проживающий в Одессе. Следователи нашли и изъяли у него молоток, который направили на экспертизу.

Поскольку подросток уже достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, ему сообщили ему о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Подростку может грозить до 8 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Одессе группа лиц, в том числе подросток, жестоко избили до смерти мужчину, «отомстив» ему за прежние обиды.

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