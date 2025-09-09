Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 9-11 сентября.

Всего три обычных рабочих дня, а сколько интересных событий состоится!

С осенним сезоном вернулись вечерние встречи в Еврейском музее и на Одесской киностудии.

В одесских библиотеках состоятся встречи с художниками, где вы сможете напрямую задать любой вопрос фотохудожнику Елене Куцькой или журналисту Кракалию. В среду для маленьких жителей Пересыпи состоится познавательный вечер.

Мягкий и теплый сентябрь продолжает дарить нам музыкальные рассветы и вечера у моря, а тех, кого интересует современный театр, ждут в Зеленом театре. А еще на этой неделе состоится открытие выставки, кинопоказ, английский разговорный клуб.

Не ждите выходных, чтобы переключиться, отдохнуть и вдохновиться – читайте наши анонсы.

Что: Встреча с первым директором Еврейского музея в Одессе

Где: Нежинская, 66, Еврейский музей

Когда: 9 сентября, 18:00



Что: Встреча для детей вдохновляющие путешествия

Где: Черноморского казачества, 46, б-ка N23

Когда: 9 сентября, 19:00

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В.Фонтана

Когда: 10, 11 сентября, 6.30, 18:00



Что: Открытие выставки Марички Леон «Между внешним и внутренним»

Где: Польская, 20, Областной центр украинской культуры

Когда: 10 сентября, 14:00



Что: Показ фильма «Какие мы были молодые»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 10 сентября, 15:00



Что: Встреча с фотохудожником Олегом Куцким

Где: Преображенская, 35, Библиотека N1

Когда: 10 сентября, 16:00

Что: American English Club

Где: Онлайн

Когда: 10 сентября, 17:00

Регистрация

Что: Вечер Поэтика Довженко

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 10 сентября, 19:00



Что: Встреча с журналистом Романом Кракалием

Где:Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 11 сентября, 16:00

Что: Лекция Галины Джикаевой «Визуальный театр: Жанти, Кастелуччи, Жолдак»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 11 сентября, 18:30

