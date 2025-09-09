Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 9-11 сентября.
Всего три обычных рабочих дня, а сколько интересных событий состоится!
С осенним сезоном вернулись вечерние встречи в Еврейском музее и на Одесской киностудии.
В одесских библиотеках состоятся встречи с художниками, где вы сможете напрямую задать любой вопрос фотохудожнику Елене Куцькой или журналисту Кракалию. В среду для маленьких жителей Пересыпи состоится познавательный вечер.
Мягкий и теплый сентябрь продолжает дарить нам музыкальные рассветы и вечера у моря, а тех, кого интересует современный театр, ждут в Зеленом театре. А еще на этой неделе состоится открытие выставки, кинопоказ, английский разговорный клуб.
Не ждите выходных, чтобы переключиться, отдохнуть и вдохновиться – читайте наши анонсы.
Что: Встреча с первым директором Еврейского музея в Одессе
Где: Нежинская, 66, Еврейский музей
Когда: 9 сентября, 18:00
Что: Встреча для детей вдохновляющие путешествия
Где: Черноморского казачества, 46, б-ка N23
Когда: 9 сентября, 19:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В.Фонтана
Когда: 10, 11 сентября, 6.30, 18:00
Что: Открытие выставки Марички Леон «Между внешним и внутренним»
Где: Польская, 20, Областной центр украинской культуры
Когда: 10 сентября, 14:00
Что: Показ фильма «Какие мы были молодые»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 10 сентября, 15:00
Что: Встреча с фотохудожником Олегом Куцким
Где: Преображенская, 35, Библиотека N1
Когда: 10 сентября, 16:00
Что: American English Club
Где: Онлайн
Когда: 10 сентября, 17:00
Регистрация
Что: Вечер Поэтика Довженко
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 10 сентября, 19:00
Что: Встреча с журналистом Романом Кракалием
Где:Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 11 сентября, 16:00
Что: Лекция Галины Джикаевой «Визуальный театр: Жанти, Кастелуччи, Жолдак»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 11 сентября, 18:30