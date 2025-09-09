Ключевые моменты:

В ночь на 9 сентября оккупанты атаковали Украину 84 БПЛА: силы ПВО сбили 60 целей;

В Запорожье от ударов пострадал частный сектор, ранена женщина;

Осенью враг сосредоточится на попытках захватить Покровск и Константиновку — ISW;

За сутки Россия потеряла РСЗО, 72 единицы автотехники и почти 1000 солдат убитыми и ранеными — Генштаб.

Последствия вражеских ударов по Украине

В ночь на 9 сентября противник атаковал 84 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 23 ударных БПЛА на 10 локациях.

Большое количество дронов этой ночью россияне запустили по Запорожью. Большинство из них сбили еще на подлете. Однако два дрона попали в частные дома. Один разрушен полностью, во втором — выбиты двери и окна. В городе пострадала 66-летняя женщина, медики уже оказали ей помощь.

Враг готовится к «штурму Покровска»

Армия РФ продолжает наступательные операции на Покровском направлении, куда брошены подразделения морской пехоты. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценкам ISW, ключевым направлением для РФ осенью останется Донецкая область. Основное внимание сосредоточится на попытках захватить Покровск и Константиновку, а также на подготовке к боям против украинского «фортификационного пояса» в районах Славянск, Дружковка и Краматорск.

«Российское военное командование, вероятно, готовится к штурму Покровска», — говорится в сообщении.

Командование РФ перебрасывает в Донецкую область морскую пехоту и воздушно-десантные войска, ранее расположенные на севере Сумщины и Херсонского направления.

«Это свидетельствует, что главный акцент осенней кампании России снова будет делаться именно на Донецкой области — в районах Доброполья, Покровска и Константиновки», — говорят аналитики ISW.

Отмечается, что при сохранении нынешней боеспособности российских подразделений они могут продвинуться в направлении Константиновки и Дружковки, но полного контроля до конца года, вероятно, не достигнут. А взятие под контроль всего украинского «фортификационного пояса» на Донбассе — задача многолетняя.

В целом, дальнейшее развитие ситуация непосредственно на Покровском направлении на данный момент напрямую зависит от ситуации на Добропольском направлении, считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Если командование всей группировки войск (ГВ) противника «Центр» «сожжет» там все свои резервы, приготовленные для штурма самой агломерации, то очевидно, якобы предрешённый успех всей его «Покровской наступательной операции» станет достаточно гипотетическим…», — пишет эксперт.

О ситуации на фронте и потерях врага за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5516 дронов-камикадзе и осуществлено 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 — из реактивных систем залпового огня.

В ответ Силы обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему, а также ликвидировали 950 военных. Также украинские воины обезвредили: