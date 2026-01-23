Ключевые моменты:

В Одессе предлагают установить памятник Антону Птушкину вместо Пушкина;

Автор инициативы готов частично профинансировать проект.

Петиция о памятнике Антону Птушкину в Одессе

На официальном портале Одесского городского совета появилась петиция с предложением заменить памятник Александру Пушкину на памятник Антону Птушкину. Автор инициативы — Сергей Гнездилов — считает, что Птушкин заслуживает такого признания за вклад в кинематограф и популяризацию Украины в мире.

В тексте петиции упоминается работа Птушкина над документальным фильмом «Атлантида», его деятельность в сфере туризма в Одесской области и продвижение региона за рубежом.

Гнездилов отмечает, что понимает сложную ситуацию в стране из-за войны и ограниченные возможности городского бюджета. По его словам, если город не сможет профинансировать проект, он вместе с инициативной группой готов частично взять расходы на себя. Речь идет о трансформации уже существующего памятника Пушкину в памятник Птушкину.

На данный момент петицию поддержали менее десятка человек из тысячи, необходимых для ее рассмотрения городскими властями.

Ранее на сайте горсовета уже появлялись и другие резонансные инициативы, связанные с памятником Пушкину. В частности, предлагалось заменить его на памятник Дональду Трампу, а один из иностранных волонтеров выступал с идеей утопить бюст поэта в Черном море.

Судьба памятника Пушкину в Одессе

Тем временем в общественной организации «Деколонізація. Україна» сообщили, что профильный департамент Одесского горсовета не располагает информацией о сроках демонтажа памятника Пушкину возле мэрии. Такой ответ активисты получили на соответствующий запрос:

«Труханова нет, а его дело живет», — прокомментировали ситуацию представители организации.

