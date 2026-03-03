Ключевые моменты:

Предприниматель построил автомойку без разрешительных документов.

Суд обязал снести объект и отменил право собственности.

В феврале здание площадью почти 140 кв. м демонтировали.

Снос незаконной застройки в Одессе

В Пересыпском районе Одессы по иску окружной прокуратуры суд обязал владельца автомойки освободить самовольно занятый земельный участок и снести незаконную постройку.

Прокуроры выяснили, что предприниматель возвёл нежилое помещение на земле коммунальной собственности без необходимых разрешений и согласований.

Чтобы защитить интересы территориальной громады, прокуратура подала иск в суд. В нём требовали снести самовольную застройку и отменить право собственности на объект площадью почти 140 квадратных метров.

Суд поддержал позицию прокуратуры и вынес соответствующее решение. Однако владелец автомойки добровольно его не выполнил.

В итоге в феврале этого года, на основании судебного решения, незаконное здание было демонтировано.

Власти отмечают, что работа по выявлению и сносу самовольных построек в городе продолжается.

Напомним, архитектурный произвол на одесском побережье вышел на новый уровень. Застройщик отеля «M1 Club Apartments» не только проигнорировал требования городских властей и петиции одесситов, но и самовольно увеличил этажность здания, окончательно закрыв горизонт для обычных горожан.

