Ключевые моменты:

Ученые нацпарка случайно встретили хищника, когда искали укрытие из-за угрозы пролета вражеских дронов.

Лесной кот (Felis silvestris) – скрытный предок домашней кошки, который ведет одиночный образ жизни и занесен в Красную книгу Украины.

Главными угрозами для вида остаются браконьерство, уничтожение лесов и гибридизация с домашними котами.

Встреча произошла при весьма необычных обстоятельствах. Как сообщил известный эколог Иван Русев, команда ученых как раз искала безопасное место, чтобы переждать возможный пролет «шахедов», когда вблизи заповедной зоны из зарослей внезапно выскочил хищник.

«Прозвучала информация, что через нацпарк могут пролететь «шахеды». Ищем безопасное место, где спрятаться. Переждав, двигаемся дальше по маршруту… и видим, как внезапно лесной кот выскочил из зарослей диких растений и мгновенно перепрыгнул в соседнее поле рапса. Тут я его быстро «схватил» фотоаппаратом. Тут его и удалось сфотографировать так крупно, после чего он быстро вернулся в заросли дикой растительности и скрылся, мастерски замаскировавшись», – делится впечатлениями Иван Русев.

Мастер маскировки

Лесной кот (Felis silvestris) – это дикий предок нашей домашней кошки, но по характеру они кардинально отличаются. Лесной житель крупнее, имеет массивные лапы и короткий хвост с черным кончиком и четкими кольцами. По словам ученых, это чрезвычайно скрытное животное, которое избегает людей и охотится преимущественно в сумерках.

В Украине лесной кот занесен в Красную книгу со статусом «уязвимый». Популяция страдает от вырубки старых деревьев и браконьерства. Однако есть и специфическая угроза – гибридизация.

«Дикие коты спариваются с бродячими домашними котами, из-за чего чистокровная популяция исчезает. Возможно, кот на фото тоже имеет признаки домашнего, но для подтверждения нужны исследования», – отмечает эколог.

Ученые нацпарка призывают беречь дикую природу, ведь каждая такая встреча в условиях войны – настоящее научное везение.

Ранее в Одесской области разрешили отстрел хищников.