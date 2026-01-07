Ключевые моменты:

Из котокафе в Одессе изъяли 9 больных и запущенных кошек.

У животных выявили инфекции, диарею, коронавирус и генетические болезни.

Сейчас они находятся под наблюдением ветеринаров и получают лечение, а после — будут искать новые дома.

Кошки из одесского котокафе Cat Lounge проходят лечение

В декабре в Одессе разгорелся громкий скандал вокруг котокафе Cat Lounge. Поводом стали жалобы на плохие условия содержания животных и заявления владелицы, что кошек можно «взять в аренду». После гибели двух котят зоозащитники изъяли сначала 4, а затем и всех остальных животных из заведения, сообщает Суспільне.

Сейчас 9 кошек живут в одной из одесских ветклиник, где за ними ухаживают волонтеры и врачи. Одна из них — зоозащитница Елена — узнала об этой истории из соцсетей, а после закрытия кафе решила взять ответственность за часть котов.

Состояние кошек — шокирующее

По словам ветеринарного врача Марии, кошки поступили в клинику в ужасном состоянии:

«Мы были, если честно, в шоке, потому что у каждой из них были выделения из глаз и носа, у всех были грязные уши, блошиная инвазия, диарея с кровью, и все они были в колтунах, особенно пушистые кошки».

Особенно сложная ситуация у кота по имени Адам. У него обнаружили FIP — кошачий инфекционный перитонит, вызванный коронавирусом. Он почти не социализирован, нуждается в постоянном уходе, ежедневных процедурах и медицинском наблюдении. Также у него акне, и врачи ежедневно обрабатывают его кожу хлоргексидином.

Как чувствуют себя спасенные кошки сейчас?

У многих кошек диагностирован поликистоз — генетическое заболевание. По словам Марии, животные недоедали и не получали необходимый лечебный корм. Сейчас, спустя неделю на правильной диете, их состояние постепенно улучшается.

Но уход за ними остается дорогим: на лечение уходит по 3–4 тысячи гривен в день, не считая затрат на корм, наполнитель и пеленки.

После завершения лечения зоозащитники попытаются найти для каждого животного новый дом, говорит Елена. Если не найдутся желающие, их возьмут на временную передержку.

Ранее в Одессе разгорелся скандал вокруг контактного зоопарка в ТРЦ «City Center» из-за енота-полоскуна по имени Люцифер. Посетители заметили у животного облезлую шерсть, поврежденную лапу и вялость, что вызвало волну возмущения в соцсетях и среди волонтеров.