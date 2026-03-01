Ключевые моменты:

Серьезные проблемы зоопарка: прогнутый потолок акватерариума после взрывной волны от обстрела, аварийные вольеры и устаревшая инфраструктура.

Места катастрофически не хватает для животных.

Большинство работников получают по 6200 грн. заработной платы.

Городская программа «Зоопарк-100» почти не финансировалась.

Обнаружившие проверки

На заседании рабочей группы по оценке эффективности КУ «Одесский зоопарк» озвучили, что заведение за годы накопило серьезные проблемы, которые уже невозможно скрыть за мелкими ремонтами.

В общем, наибольшую тревогу вызывает акватеррариум. Ведь взрывная волна от обстрела привела к прогибу потолка. Полная реконструкция не предусмотрена из-за высокой стоимости.

Кроме этого, беспокойство вызывают вольеры и инфраструктура. Все устаревшее и не отвечает современным требованиям содержания животных. Добавим, что территория зоопарка – всего 6,5 гектара, а коллекция включает 233 вида и около 1700 особей. Соответственно места для животных катастрофически не хватает.

Следует отметить, что финансирование вызывает не меньше вопросов. Директор Игорь Биляков отметил, что большинство работников получают «на руки» по 6200 гривен. Люди держатся за работу благодаря любви к животным, но ресурсов хронически не хватает.

Директор также подчеркнул, что городская программа «Зоопарк 100» от 2013 года практически не финансировалась. Соответственно улучшение в зоопарке производились за счет собственных поступлений.

Именно поэтому в Одесском горсовете была создана рабочая группа для оценки эффективности работы заведения и условий для животных. Материалы соберут до 6 марта 2026 года, а отчет с рекомендациями подадут до 10 марта.

По теме: Почему слониха Венди замерзает в Одессе и при чем здесь котел за 5 миллионов гривен