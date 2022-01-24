Новости Одессы и Одесской области

Протест против «сумасшедших» платежек и расстрел слона: о чем писала ОЖ 23 января

Протест против «сумасшедших» платежек и расстрел слона: о чем писала ОЖ 23 января

В воскресение, 23 января, «Одесская Жизнь» как сообщала последние новости Одессы, так и публиковала увлекательные истории из истории города.

Рецепты

В Минобороны сообщили, что существенно сократили список «призывных» профессий для женщин

В центре Одессы появился красочный скворечно-кормушечный городок

Коронавирус в Одесской области не отступает: 23 января новых случаев было в 4 раза больше, чем неделю назад

В Одесском зоопарке завелись маленькие «монстры» — речь идет о появлении на свет детенышей египетских летучих собак.

В Одесском литературном музее появились кепка Жванецкого и другие вещи знаменитого одессита

На Новосельского загорелся дом. Жильцов эвакуировал, при этом серьезно пострадал мужчина

Еще один пожар произошел на Николаевской дороге. Там угорели женщина, ребенок, собака и кот. Людей и собаку спасли, а вот кот погиб.

Еще 2 человека погибли на железной дороге в Одесской области. Поезда сбили пожилую женщину и молодого мужчину.

На бульваре Жванецкого одесситы вышли на протест против тарифов на отопление. Новые платежки люди иначе как сумасшедшими не называют.

Автор туристического символа Одессы Артемий Лебедев попал под санкции СНБО

А более 100 лет назад в Одессе расстреляли слона Ямбо. Мы рассказали подробности этой грустной страницы в истории города

Также поделились рецептами как боролись с похмельем литературные герои и рассказали, о чем писали газеты Одессы 100 лет назад

И, на последок, опубликовали прогноз погоды на сегодня, 24 января. Синоптики обещают снег, метель, мороз и ветер

Читайте также: Флешмоб единства у Дюка и бустерная доза на вокзале: главные новости Одессы за 22 января

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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