В одесском музее появились кепка Жванецкого и другие вещи знаменитого одессита

Вдова Михаила Жванецкого передала в дар Одесскому литературному музею некоторые вещи своего супруга.
О пополнении коллекции сообщили на сайте Одесского литературного музея.
Музейщики пишут, что регулярно пополняют и дополняют свои фонды, стремясь сохранить для одесситов основные аспекты уходящего времени.
И вот, в новом 2022 году музей готов представить первыми поступлениями. Его коллекция пополнилась экспонатами, связанными с жизнью и творчеством Михаила Жванецкого. Этот дар музею преподнесла Наталья Жванецкая, его вдова.
Уже в этом году одесситы и гости города смогут увидеть личные вещи и рукописи писателя в залах Одесского литературного музея. Подаренные экспонаты войдут в основу реекспозиции одного из комплексов зала современной литературы.
В коллекции музея появились:
- Рукопись. М. Жванецкий. Борис Годунов.
- Рукопись. М. Жванецкий. Письмо женщине.
- Рукопись. М. Жванецкий. Судьба сатиры.
- Кепка М.М. Жванецкого.
- Кепка М.М. Жванецкого.
- Дорожный будильник М.М. Жванецкого
- Ручка М.М. Жванецкого
- Фляга М.М. Жванецкого
Будем с нетерпением ждать появление всех этих вещей в залах музея.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что скоро обычный одесский дом в районе Привоза станет необычным. Там, на Старопортфранковской, 133, находится квартира, в которой Михаил Жванецкий жил с мамой с 1945 года. Эта квартира превратится в музей Михал Михалыча.
Также мы сообщали, что городские власти Одессы планируют открыть откроют музей-квартиру Михаила Жванецкого в день его рождения, 6 марта 2022 года.
Решение о создании муниципального музея Михаила Жванецкого приняли в июле прошлого года. С просьбой создать по этому адресу Музей Жванецкого обратилась к городским властям вдова писателя Наталья Жванецкая.
Почетный гражданин Одессы, сатирик Михал Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Ем убыло 86 лет.
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Фото с сайта Одесского литературного музея
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