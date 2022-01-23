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В одесском музее появились кепка Жванецкого и другие вещи знаменитого одессита

В одесском музее появились кепка Жванецкого и другие вещи знаменитого одессита

Вдова Михаила Жванецкого передала в дар Одесскому литературному музею некоторые вещи своего супруга.

Рецепты

О пополнении коллекции сообщили на сайте Одесского литературного музея.

Музейщики пишут, что регулярно пополняют и дополняют свои фонды, стремясь сохранить для одесситов основные аспекты уходящего времени.

И вот, в новом 2022 году музей готов представить первыми поступлениями. Его коллекция пополнилась экспонатами, связанными с жизнью и творчеством Михаила Жванецкого. Этот дар музею преподнесла Наталья Жванецкая, его вдова.

Уже в этом году одесситы и гости города смогут увидеть личные вещи и рукописи писателя в залах Одесского литературного музея. Подаренные экспонаты войдут в основу реекспозиции одного из комплексов зала современной литературы.

В коллекции музея появились:

  1. Рукопись. М. Жванецкий. Борис Годунов.
  2. Рукопись. М. Жванецкий. Письмо женщине.
  3. Рукопись. М. Жванецкий. Судьба сатиры.
  4. Кепка М.М. Жванецкого.
  5. Кепка М.М. Жванецкого.
  6. Дорожный будильник М.М. Жванецкого
  7. Ручка М.М. Жванецкого
  8. Фляга М.М. Жванецкого

Кепка Михаила Жванецкого

Кепка Михаила Жванецкого №2

Рукописи Михаила Жванецкого: 1. Борис Годунов; 2. Письмо женщине; Судьба сатиры.

Дорожный будильник, ручка и фляга Михаила Жванецкого

Будем с нетерпением ждать появление всех этих вещей в залах музея.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что скоро обычный одесский дом в районе Привоза станет необычным. Там, на Старопортфранковской, 133, находится квартира, в которой Михаил Жванецкий жил с мамой с 1945 года. Эта квартира превратится в музей Михал Михалыча.

Также мы сообщали, что городские власти Одессы планируют открыть откроют музей-квартиру Михаила Жванецкого в день его рождения, 6 марта 2022 года.

Решение о создании муниципального музея Михаила Жванецкого приняли в июле прошлого года. С просьбой создать по этому адресу Музей Жванецкого обратилась к городским властям вдова писателя Наталья Жванецкая.

Почетный гражданин Одессы, сатирик Михал Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Ем убыло 86 лет.

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Фото с сайта Одесского литературного музея

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Редакция ПРОФИЛЬ

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