На Николаевской дороге угорели женщина, ребенок, собака и кот

Пожар произошел утром 23 января. Пострадали двое людей и животные. Женщину и мальчика госпитализировали с отравлением угарным газом. Собаку откачали на месте, а вот кот погиб.
Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Звонок в Службу спасения о том, что на Николаевской дороге загорелась квартира, поступил 23 января в 11 часов 34 минуты. Пожар произошел на первом этаже трехэтажного дома.
Пожарные оперативно оказались на месте и через 20 минут локализовали огонь, а к полудню он был потушен.
В результате пожара пострадала хозяйка квартиры, 1975 года рождения и мальчик, 2012 года, которых каретами скорой медицинской помощи госпитализировали в больницы.
Во время тушения пожара спасатели вместе с неравнодушными людьми пытались спасти кота и собаку, которые надышались продуктами горения. После оказания помощи собаку удалось спасти, а кота, к сожалению, нет.
Причина пожара и ущерб – устанавливаются.
От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 20 спасателей.
Случивший на Николаевской дороге пожар не первый в Одессе за сегодня. Примерно в это же время загорелся подвал трехэтажного жилого дома в центре города на улице Новосельского. Там тоже пострадал человек. Неизвестного мужчину госпитализировали без сознания. Жильцов квартир пришлось эвакуировать.
Также недавно мы рассказывали, что возле жилмассива «Радужный» в шалаше сгорел человек.
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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области; видео — «Думская»
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