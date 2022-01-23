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2 человека погибли на железной дороге в Одесской области

2 человека погибли на железной дороге в Одесской области

В первом случае под поезд попала женщина на станции в селе Большой Буялык Березовского рафона. Во-втором – молодой мужчина в Одессе на станции Застава-1.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Женщина не заметила поезд?

Как рассказал машинист грузового поезда, женщина преклонного возраста переходила колеи в неустановленном месте. Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Инцидент произошел в селе Большой Буялык 22 января, в половине второго часа дня. Потерпевшая от полученных травм погибла на месте.

Молодой человек покончил с собой?

Также полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины вблизи железнодорожной станции Одесса-Застава I.

Трагический случай также произошел в субботу, 22 января, в половине девятого вечера. По словам машиниста, мужчина внезапно бросился под колеса товарного поезда, и затормозить он не успел.

Потерпевший погиб на месте от полученных травм.

Его личность и полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство».

Ранее сообщалось, что молодой парень погиб под колесами поезда в Одесской области. 19 декабря 2021 г., в пять часов утра на перегоне у станции Чубовка в Одесской области, местного юношу насмерть сбил поезд.

Похожая трагедия произошла в сентябре этого года. Тогда также в Подольском районе под поезд попал молодой, 18-летний парень.

Напомним, что недавно на Первой Заставе самоубийца бросился под поезд и пассажиры не доехали до вокзала. Им пришлось добираться туда на общественном транспорте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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